Eine Ära ist zu Ende gegangen: Doris Sautter ist die neue Vorsitzende des Lichtenstein-Gaus im Schwäbischen Albverein (SAV). Einstimmig votierte die Gauvertreter-Versammlung am Freitag für die Vorsitzende der Ortsgruppe Pfullingen. Sautter löst damit Thomas Keck ab, dessen Vize sie bisher war. Keck trat nach 16 Jahren nicht mehr an, will sich ganz auf seine Aufgabe als Oberbürgermeister Reutlingens konzentrieren. Der SAV ernannte Keck zum Eh...