Warum er den Vorschlaghammer wirklich mit ins Schlafzimmer seiner Frau genommen hat, wird nur der Angeklagte allein wissen. Ob er damit auf seine Frau einschlagen wollte, werden die Prozessbeteiligten nicht erfahren. Genauso wenig, ob die Frau von Beginn an gelogen hat oder erst bei ihrer Aussage vor dem Tübinger Landgericht. „Bei uns bleibt ein ungutes Gefühl zurück“, sagte der Vorsitzende Richter Ulrich Polachowski in seiner Urteilsbegründung.

Aus Mordversuch wird Körperverletzung

Ein Jahr auf Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung lautet dieses. Eine Verurteilung wegen versuchten Mordes rückte bereits am zweiten Verhandlungstag in die Ferne. Vor Gericht gestand die Frau, bei ihrer Aussage vor der Polizei übertrieben zu haben. Ihr Mann habe sie nicht hinterrücks mit dem fünf Kilogramm schweren Vorschlaghammer auf den Kopf geschlagen, sie nicht zwei weitere Mal damit attackiert. Sie hätten gestritten, um den Hammer gerungen, dabei sei sie am Kopf und den Armen verletzt worden.

Das ungute Gefühl brachte Safak Ott, Vertreterin der Ehefrau und Nebenklägerin, unverblümt in ihrem Plädoyer auf den Punkt. Ein Rätsel wird es ihr bleiben, warum er den Vorschlaghammer ins Schlafzimmer brachte. Ob er sie von hinten überraschte, mit dem Hammer ausholte und sie nur seitlich an der Stirn traf, weil seine Frau den Kopf wegdrehte. Oder aber, weil beide um den Hammer gerangelt haben, konnte auch Rechtsmedizinerin Adina Schweickhardt für das Gericht nicht klären. Nur eines ging sicher aus ihrer Aussage hervor: Zwei Mal muss der Hammer sie mit Wucht getroffen haben.

Opfer wird sich wegen Falschaussage verantworten müssen

Diese Aussage machte die Bewertung des Falls für das Gericht kein bisschen einfacher. Ott jedenfalls ist persönlich davon überzeugt, dass ihre Mandantin vor Gericht gelogen hat. „Dieses Verfahren wird für ihre Frau ein rechtliches Nachspiel haben, das ist kein Pappenstiel, nur um ihnen eine weitere Chance zu geben, weil sie an sie glaubt“, betonte Ott gegenüber dem Angeklagten. Dass er sich aus Notwehr gegen seine Frau mit dem Hammer und später dem Messer gewehrt hätte, fand sie nur „lächerlich“. Vor Gericht habe er seine Frau nur mit Dreck beworfen und sie schon früher in Gefahr gebracht, beispielsweise als er Sand in den Motorraum ihres Wagens geschüttet habe. Wie Staatsanwalt Lukas Bleier sah aber auch sie, dass nur eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung überbleibe.

Von Notwehr keine Rede

Bleier forderte ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung. Für ihn wandelte sich der zunächst klare Fall in zwei sich entgegenstehende Geschehnisse. Klar war dabei nur, dass es zwei Schläge mit dem Hammerkopf gegeben habe, „für die nicht unerhebliche Kraft benötigt wurden“. Zugunsten des Angeklagten ging er von dessen Version aus. Allerdings könne von Notwehr keine Rede sein. Er hätte seine Frau auch ohne Hammer abwehren können. Da er aber stark betrunken gewesen sei mit 2,75 Promille Blutalkohol, sah Bleier die verminderte Schuldfähigkeit für gegeben. Einen Freispruch forderte indes Verteidiger Steffen Kazmeier. Es habe sich lediglich um ein Gerangel gehandelt. Die Frau des Angeklagten hätte zudem eine „gigantische Wut“ gehabt.

Richter Ulrich Polachowski blieb unter der Forderung des Staatsanwaltes. Die sechs Monate Untersuchungshaft rechnet er der Bewährungsstrafe von einem Jahr als verbüßt an. Ein Misstrauen blieb beim Richter. Der Angeklagte habe durch die Eifersucht und den Alkohol den Konflikt ausgelöst. „Der Vorschlaghammer und das Messer, das spricht eine eigene Sprache“, sagte Polachowski. Auch sei seine Frau bei den Verletzungen kaum in den Hammer gelaufen, sondern sei geschlagen worden. Über das Aussageverhalten der Frau könne man deswegen aber nicht hinwegsehen. Der Angeklagte muss laut Urteil wegen seiner Alkoholsucht zur Suchtberatung. Sollte eine Therapie notwendig sein, muss er diese erfolgreich abschließen. Außerdem darf er sich seiner Frau künftig nicht mehr als 200 Meter nähern. Auf diese kommt ein Verfahren wegen uneidlicher Falschaussage und voraussichtlich wegen Freiheitsentzug zu. Sollte sich dabei herausstellen, dass sie doch vor Gericht gelogen hat, kann das Verfahren gegen den Angeklagten wieder aufgenommen werden.

