Region Leidenschaft für die Schwäbische Alb

„Mich hat die Schwäbische Alb schon in der Kindheit fasziniert“, erzählt Jörg Nädelin im Gespräch. Drei Jahre lang hat der pensionierte Schulamtsdirektor intensiv an seinem Buch „Den Albtrauf entdecken. Berge – Burgen – Städte/Natur erleben und Geschichte erfahren“ gearbeitet, rund 1500 Stunden „sinnvoller Freizeit“ darin investiert. Herausgekommen ist ein Werk, das den Leser auf eine Reise entlang des Albtraufs mitnimmt. „Ich halte die Alb für eines der interessantesten Mittelgebirge – sowohl in geografischer, geologischer als auch in historischer Hinsicht“, sagt der in Waldenburg lebende Autor über die Landschaft, die ihn vielen Jahrzehnten fasziniert. Gemeinsam mit seiner Frau hat er die Landschaften und Städte mindestens einmal besucht.

Das Buch beginnt nach einem chronologischen Überblick mit einem historischen Exkurs über die Siedlungsgeschichte der Region – von der Jungsteinzeit bis zum Mittelalter. In den folgenden Kapiteln widmet sich der Autor dem Oberen Donautal, den Traufbergen und Städten von Südwestalb, Mittlerer Alb, Ostalb, Härtsfeld und Ries.

Auf Seite 233 beginnt dann das Kapitel, das sich mit den Städten der Mittleren Alb befasst. Den meisten Platz räumt Nädelin der Stadt Reutlingen ein, aber auch Bad Urach, Kirchheim und das obere Filstal werden mit ihren bedeutenden Bauwerken und historischen Besonderheiten vorgestellt. Nicht fehlen darf Schloss Lichtenstein als beliebtes Ausflugsziel.

Nädelin kann dabei auch mit Fakten aufwarten, die selbst Reutlingern nicht ohne weiteres bekannt sind. So gibt es allein in der Kernstadt 33 Brunnen, im gesamten Stadtgebiet sind es 87. In das Kapitel über Reutlingen hat sich allerdings ein Fehler eingeschlichen. Die Haupteinkaufsstraße heißt Wilhelm- und nicht Königstraße.

Der „Albtrauf“ ist Nädelins drittes Buch. In „Geboren 47“ behandelte er die ersten beiden Jahrzehnte seines Geburtsjahrgangs. In „Lebenswege, unterwegs in 6 Jahrzehnten“ ließ er Bürger seiner Geburtstadt Ebingen über ihre Kindheit, Schul- und Berufszeit erzählen.



Info Das 444 Seiten umfassende und reichlich bebilderte Buch ist im Eigenverlag erschienen und kostet 49,80 Euro. Es ist über das Internet erhältlich unter www.naedelin.de.