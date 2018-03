Reutlingen Lehrschwimmbecken zu

Reutlingen / Carola Eissler

Das Lehrschwimmbecken in der Eduard-Spranger-Schule ist geschlossen. Bei einer Routine-Kon­trolle wurde ein Pilzbefall in den Holzdecken entdeckt. „Wir mussten sofort sperren“, sagt Uwe Weber vom Amt für Schulen, Jugend und Sport der Stadt Reutlingen. Die Sanierung, die bereits angelaufen ist, wird bis zum Ende der Pfingstferien andauern. Die Vereine, die in der Regel in der Spranger-Schule trainieren, dürfen in dieser Zeit in die Hermann-Kurz-Schule und nach Ohmenhausen ausweichen, weil es im städtischen Hallenbad keine freien Kapazitäten gibt. Abzüglich der Ferien wird die Spranger-Schwimmhalle etwa sieben Wochen für den Schwimm- und Trainingsbetrieb wegfallen.