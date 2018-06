Lichtenstein LED-Lampen als Lichtblick

Von Jürgen Herdin

Dämmen statt Öl oder Gas zu verbrennen, lautet die Devise der Klimaschutz-Agentur des Landkreises. Sie berät auch die Gemeinde Lichtenstein. Und ganz unabhängig von den jeweiligen Fortschritten bei der Kosten- und der CO2-Ersparnis im Detail, setzt Projektleiterin Corinna Vogt vom Landkreis auf die noch intensivere Schulung von Kindern, Lehrern und Hausmeistern. Auch das Kita-Personal hat schon so manche Aha-Erlebnisse bei dieser informativen Schnellbleiche gehabt. „Nutzersensibilisierungsmaßnahmen“ nennt das die Agentur.

Das nicht ohne Erfolge: Im Vergleich zu 2013 habe die Kommune im Bereich öffentlicher Gebäude 23 Prozent Wärmeenergie einsparen können. Allerdings müsse weiterhin ordentlich Geld in die Hand genommen werden, um für eine nachhaltige Wärmedämmung zu sorgen. Als Sorgenkinder wurden die Ernst-Braun-Halle und das Hallenbad ausgemacht, der Kindergarten Friedrichstraße und das Rathaus Unterhausen. Das wird in diesem Jahr 40 Jahre alt.

Vertrauen ist gut, Kontrolle aber noch besser: So gibt es vor allem in Schulen die bundesweit so genannten Behördenventile an den Heizkörpern. Die Thermostatköpfe auf diesen Ventilen haben eine verdeckt angeordnete Sollwerteinstellung, die nur mit einem Spezialwerkzeug verändert werden kann – damit die Leute nicht einfach daran herumdrehen können.

Einiges wurde bereits in den vergangenen Jahren vorangebracht, doch bei den 21 öffentlichen Immobilien wie Schulen und Sporthallen gebe noch einige „auffällige Gebäude“, so Vogt. Diese werden auch künftig besonders umfassend gecheckt, nicht nur mit Blick auf den Wärme- sondern auch den Stromverbrauch.

Und da lässt es sich vor allem bei der Straßenbeleuchtung gut an. Ende 2017 waren bereits 912 von 1710 Lampen auf der Straße und in den öffentlichen Gebäuden auf die LED-Technologie umgerüstet, davon allein 400 zwischen Juni und und Jahresende 2017. Seit 2013 konnte der Stromverbrauch damit schrittweise um rund 170 000 Kilowattstunden reduziert werden. Die C02-Einsparung, so bescheinigte es den Lichtensteinern das Umweltministerium in Berlin, belaufe sich damit auf 1193 Tonnen, so Corinna Vogt.

Einen höheren Verbrauch gibt es indes beim Wasser. Doch habe dies mit intensiven Spülungen zu tun, die einer Legionellenbildung vorbeugen sollen – und die ist extrem gesundheitsgefährdend.

Regionale Energiewende vor Ort: Das ist das Ziel der Klimaschutzagenturen. Die Städte und Gemeinden im Landkreis sollen schließlich als positive Meinungsbildner mit einer nachhaltigen Energie- und Klimaschutzpolitik vorangehen. Zu einer umfassenden energetischen Beurteilung von kommunalen Liegenschaften kommt hinzu, dass die Agenturen sämtliche Töpfe möglicher Geldgeber kennen, die gerade bei kostenintensiven Sanierungen Fördermittel bereithalten.