Lichtenstein Lebenskraft der Gemeinde gewidmet

Von Gabriele Böhm

Nach viereinhalb Jahren verlässt Pfarrer Dr. Martin Bauspieß die Kirchengemeinde Unterhausen-Honau-Nord und wird ab 1. Oktober an der Universität Tübingen als wissenschaftlicher Mitarbeiter Neues Testament unterrichten. In einem Gottesdienst am Sonntag in der restlos gefüllten Galluskirche verabschiedete sich der Seelsorger.

„Wir leben aus dem Wort Gottes, das uns von außen als Geschenk zukommt. Diese Erfahrung durfte ich immer wieder machen“, sagte der Theologe. Der für diesen Sonntag vorgesehene Predigttext (Jes 49, 1-6) passe genau auf seine Situation. Wie der Prophet Jesaja frage er sich manchmal, ob er vergeblich gearbeitet und seine Kraft eingesetzt habe. Frustrierend sei besonders „der elende Verwaltungs- und Formalkram“, der einen Pfarrer von seinen eigentlichen Aufgaben abhalte. „Doch Gott schenkt uns das Gelingen. Resignation ist nicht die Sache der Glaubenden.“

„Was Du dieser Gemeinde gegeben hast, lässt sich nicht in Worten ausdrücken“, sagte Kirchengemeinderat Hermann Kazmeier. „Es ist vielmehr in den Herzen der Menschen hinterlegt.“ Kazmeier dankte Bauspieß für die Lebenskraft, die er der Kirchengemeinde gewidmet habe. „Deine Gottesdienste waren geprägt von freundlich-sympathischem Auftreten und klaren Worten“, bedankte sich Fritz Banzhaf, der 40 Jahre lang Kirchengemeinderat war. Mit dem Fortgang als Dozent an der Universität habe Bauspieß wieder eine große Aufgabe vor sich. „Wir hoffen, dass wir bald eine neue Pfarrerin oder einen Pfarrer bekommen, der zu uns passt.“

„Während meiner Amtszeit sind mir gleich zwei Pfarrer abhanden gekommen“, sagte Ortsvorsteher Wilfried Schneider. Heute sei eigentlich ein trauriger Tag. „Doch zum Glück bleibt uns Martin Bauspieß ja als Bürger erhalten.“ Bürgermeister Peter Nußbaum bedankte sich für die gute Kooperation und die freundschaftliche Begegnung. Im April 2014 habe Bauspieß seine Arbeit begonnen und sich mit seiner Frau Stefanie eine Vollzeitstelle geteilt, doch beide seien mit ganzem Herzen dabei gewesen. „Kirche und Politik treffen sich im Bemühen um das Wohl der Menschen“, so Nussbaum. Die Ökumene spiele eine große Rolle. Gemeinsam mit der katholischen Pastoralreferentin seien die ökumenischen „Lichtensteiner Tischreden“ ins Leben gerufen worden, in denen man über politische und gesellschaftlich relevante Themen sowie Themen des Glaubens ins Gespräch gekommen sei.

„Ihre Bemühungen um die Ökumene in Form von Gottesdiensten, Bibelwochen oder Kanzeltausch sind hoch zu schätzen“, sagte auch Marco Gass von der Bruder Konrad-Gemeinde. „Es gab viele Begegnungen, in denen ich Sie als analytischen und mitfühlenden Menschen kennengelernt habe.“

„Kirchengemeinde und CVJM kümmern sich gemeinsam um die Jugendarbeit“, so Markus Fetzer vom CVJM, der Bauspieß für die gute Zusammenarbeit dankte. Der Pfarrer selbst bedankte sich bei allen, die ihn unterstützt hätten. „Es sind zwei tolle Gemeinden.“ Einen Teil seiner Predigten habe er als Buch veröffentlicht, das er Unterhausen und Honau gewidmet habe. Für den musikalischen Rahmen sorgten die Bläser, die Kirchenchöre und der Singkreis. Beim abschließenden Ständerling im Freien nahmen viele die Gelegenheit war, sich noch einmal persönlich zu verabschieden. Zunächst wird Stefanie Bauspieß mit dem Stellenanteil ihres Mannes auch die Geschäftsführung der Kirchengemeinde Unterhausen-Honau übernehmen. Unterstützt wird sie von Jennifer Berg, bisher Vikarin in Sondelfingen.