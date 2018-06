Aktion Lange einkaufen in der Ortsmitte

Eningen / swp

Die zweite „Lange Einkaufsnacht“ in Eningen ist am Freitag, 8. Juni. Am heutigen Freitagabend öffnen die Einzelhändler rund um das Rathaus bis 22 Uhr. Im „Buchladen“ kann man „angestaubte“ Bücher günstiger erwerben und dabei süffige Weine probieren, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Eningen.

Das „Spiegelbild“ macht ebenfalls mit. Die mobile Cocktailbar bewirtet, wie im vergangenen Jahr, bei der Langen Einkaufsnacht und auch der „Grüne Baum“ ist mit von der Partie, genauso wie Getränke Mühleisen.

Der Jugendclub Kult’19 sorgt am Rathausplatz für die musikalische Unterhaltung. Drei verschiedene Bands werden auftreten und bei Dunkelheit zeigt ein Feuerjongleur seine Künste. Auch Maria Weber wird mit ihrem Puppentheater für Unterhaltung sorgen.

„S’Erikäle“ bietet Leckeres für den kleinen Hunger – ebenso wie die Metzgerei Kullen in der Hauptstraße. Präsent ist auch „Akermann Hören und Sehen.“ Das „Lieblingsstück“ wartet ebenfalls auf Gäste, genauso wie „Una Volta“. Außerdem zeigt Marion Schröppel Punzier-Vorführung und Lederverarbeitung.

Neu in Eningen ist „Corny‘s Finest“, die auch bei der Langen Einkaufsnacht vertreten ist. Und bei „Spurwechselassistent“ können sich die Besucher bei einer Currywurst beraten lassen, heißt es von Seiten der Gemeinde.