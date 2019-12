Die deutschen Bauern machen mobil. Nach den großen Protesten in Berlin haben die Bauernverbände der Länder am gestrigen Freitag erneut zu Aktionen aufgerufen. Auch auf dem Reutlinger Marktplatz fanden sich sechs Landwirte aus Römerstein-Strohweiler, St. Johann-Bleichstetten und Hundersingen ein, die vor allem eines wollten: Die Verbraucher aufklären und die heimische Landwirtschaft in ein positives Licht rücken.

100 Kühe im Stall

„Die Verbraucher sollen sehen, was wir machen“, betont Peter Werner aus Strohweiler. Zusammen mit seinem Vater Albert betreibt er Milchviehwirtschaft und Jungviehaufzucht. 100 Kühe stehen bei den Werners im großen Laufstall, der 2012 errichtet wurde. Dazu zählt fünf Hektar Weideland, die Tiere dürfen nach draußen und die Werners betreiben eine muttergebundene Kälberaufzucht. Eine Landwirtschaft, wie sie sich Werner und seine Mitstreiter vorstellen, ist naturnah, nachhaltig und artgerecht. Werners Kollege Timo Nau aus Bleichstetten betreibt einen Hofladen mit regionalen, selbst produzierten Lebensmitteln vom Fleisch bis zum Ei.

Der Erfolg der regionalen Landwirtschaft steht und fällt freilich mit dem Verhalten der Verbraucher. Wer Billigfleisch aus dem Supermarkt dem Fleisch aus den heimischen Betrieben vorzieht, braucht sich nicht über den Niedergang der Bauern zu wundern. Preistreiberei, immer mehr Auflagen und die Weigerung der Politik, importierte und unter anderen Bedingungen produzierte Nahrungsmittel entsprechend deutlich zu kennzeichnen machen den Landwirten das Leben schwer.

Forderung nach Kennzeichnung

„Wir fühlen uns von der Politik völlig im Stich gelassen“, sagt Albert Werner. Da werde mit Ländern, die sich überhaupt nicht an Produktionsvorgaben halten, ein Abkommen geschlossen, kritisiert Werner und nennt beispielhaft das Mercosur-Abkommen, zu dem auch Brasilien, Argentinien und Uruguay gehören. „Wenn diese Ware auf den Markt kommt, wird dies nicht einmal genau gekennzeichnet.“ Die Landwirte fordern deshalb eine für den Verbraucher eindeutig erkennbare Kennzeichnung, unter welchen Bedingungen das Tier gehalten und das Fleisch produziert wurde. Aber genau dagegen sträube sich die Politik.

„Bauer sucht Kunde“, unter diesem Motto fanden gestern die Aktionen in der ganzen Republik statt. Organisiert und unterstützt wird die Aktion durch die Bewegung „Land schafft Verbindung“ und den Bauernverband. Um die Vermittlung ihrer Anliegen ging es den Landwirten und darum, „welche Thematik wir dahinter sehen, wenn Agrarpakete und Eckpunktepapiere, die aktuell vorliegen, zur Umsetzung kommen“. Die deutschen Landwirte jedenfalls seien bestrebt, hochwertige Nahrungsmittel im Einklang mit Natur und Artenvielfalt zu produzieren. Diesbezüglich seien sich alle Landwirte einig und es herrsche eine große Solidarität, sagt Werner. Allerdings sei es auch wichtig, dass der Verbraucher Druck mache.

Peter Werner und seine Mitstreiter sind gestern nicht alleine nach Reutlingen gekommen. Zwei Jungkälber, drei und sechs Wochen alt, durften bei der Aktion auch mit dabei sein. Werner nennt sie Julia und Svenja und schmunzelt dabei. Ob er bei der Namensgebung wohl an die beiden Ministerinnen Klöckner und Schulze gedacht hat?