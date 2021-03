Das Ergebnis in Lichtenstein ist nahezu eine Abbildung des Wahlausgangs im Kreis 61, Hechingen-Münsingen. Für Cindy Holmberg stimmten 31,8 Prozent der Bürger – damit sind die Grünen erstmals stärkste Partei in Lichtenstein. Sie ziehen an der CDU vorbei, die bei der Landtagswahl 2015 zumindes...