„Ich kann nicht die Welt retten, aber ich kann in meinem Flecken etwas tun“: Nach dieser Maxime handeln die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Lichtenstein. Was bisher erreicht wurde und was sie noch vorhaben, haben sie dem SPD-Landtagskandidat Klaus Käppeler vor Ort am „Nussbaumweg...