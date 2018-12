Reutlingen Landtag lehnt Stadtkreis ab

Stuttgart/Reutlingen / Von Ralph Bausinger und Carola Eissler

Die Entscheidung war nicht überraschend, hatten die Regierungsparteien doch im Vorfeld ihre Ablehnung des Reutlinger Antrags auf Gründung eines eigenen Stadtkreises bereits öffentlich gemacht. Mit CDU und Grünen stimmte dann auch die FDP zu. Die SPD stellte sich zwar geschlossen hinter den Reutlinger Antrag, an der Entscheidung änderte dies allerdings nichts (die AfD-Fraktion enthielt sich mit der Begründung, sie befürworte einen Bürgerentscheid). Klar war jedoch auch das Signal: So wie es bislang zwischen Stadt und Kreis geregelt ist, kann es nicht bleiben.

Im Vorfeld der Abstimmung kam es nochmals zu einem Schlagabtausch der Argumente. CDU und Grüne verteidigten ihre Entscheidung und machten zur Bedingung, dass nun Gespräche zwischen der Stadt und dem Landkreis aufgenommen werden. Hans-Ulrich Sckerl (Grüne) sprach von einem „umfangreichen Abwägungsprozess“, den es zu bewältigen galt, weshalb auch inzwischen dreieinhalb Jahre seit der Gemeinderats-Entscheidung vom Sommer 2015 verstrichen seien. Der Antrag Reutlingens sei einmalig, bislang gab es dies nicht. Reutlingen sei die einzige Stadt in Baden-Württemberg mit über 100 000 Einwohnern und ohne eigenen Stadtkreis. Zu berücksichtigen sei aber auch, welche Folgen eine Auskreisung für den übrigen Landkreis habe. „Auch wenn wir dem Stadtkreis heute nicht zustimmen: Es kann nicht so bleiben, wie es ist.“ Die Stadt brauche Beinfreiheit für ihre Entwicklung, der Landkreis brauche Sicherheit für seine Zukunft. Man wolle einen Prozess, in dem einvernehmlich Änderungen vorgenommen werden.

Ramazan Selcuk (SPD) warf den Regierungsparteien vor, die Entscheidung des Gemeinderats einfach zu übergehen. Er wollte wissen, wie verbindlich die vorgeschlagenen Gespräche seien.

Für die CDU sagte Ulli Hockenberger, es gehe um die Frage, ob Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen, die eine Stadtkreis-Gründung rechtfertigen. Nach eingehender Abwägung sei die CDU eben nicht der Auffassung, dass das öffentliche Wohl im Falle einer Auskreisung überwiege. Hockenberger nannte dazu eine Umfrage der IHK, bei der sich 70 Prozent der Unternehmen gegen einen Stadtkreis ausgesprochen hätten. Allerdings: Die Umfrage ist umstritten, weil sie großteils Betriebe mit einbezogen hat, die gar nicht in Reutlingen angesiedelt sind. Das hatte Oberbürgermeisterin Barbara Bosch bei der Anhörung im Juni bereits richtig gestellt. Hockenbergers Lösung:„Wir halten ergebnisorientierte Gespräche für geboten.“

Ulrich Goll von der FDP/DVP-Fraktion räumte zwar ein, der Antrag der Stadt Reutlingen sei schlüssig. Steige die Stadt aber aus dem Kreis aus, „dann entspricht das, was übrigbleibt, nicht mehr dem Bild eines Landkreises“. Man hätte bereits im Jahr 1973 bei der Kreisreform Reutlingen einen Stadtkreis zugestehen müssen, damals fehlten der Stadt allerdings 3000 Einwohner zu der Minimalgrenze von 100 000 Einwohnern.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte, es sei keine leichte Entscheidung. Der Antrag der Stadt könne sich, aus übergeordneter Perspektive betrachtet, nicht auf das öffentliche Wohl stützen.

Rainer Stickelberger (SPD) bezeichnete den Antrag der Regierungskoalition als verschwurbelt. Die Sozialdemokraten stünden geschlossen hinter dem Reutlinger Antrag. Es sei ganz schlechter Stil gegenüber Oberbürgermeisterin Barbara Bosch gewesen, dass diese die Position der Regierungsparteien zum Reutlinger Antrag aus der Presse erfahren habe. „Sie speisen die Beteiligten mit einem oberflächlichen Beschlussvorschlag ab“, lautete sein Vorwurf an die Regierung. Und Stickelberger, einst Justizminister im Land, prognostizierte in Richtung Regierungsparteien: „Wenn Sie vor Gericht gezerrt werden, werden Sie auf die Nase fallen.“