Bereits am Freitag wurde bekannt, dass der Metzinger OB Dr. Ulrich Fiedler doch noch Konkurrenz im Rennen um den Posten des Landrats bekommt. Den Namen des zweiten Kandidaten gab Pressesprecher Matthias Bauer am 16.11.2020 bekannt. Dr. Richard Wiedemann tritt um den Posten des Landrates an. Wiedemann ist als Richter am Verwaltungsgericht Augsburg tätig. Der Jurist ist 1979 geboren und hat an der Universität Augsburg Rechtswissenschaften studiert.

Bislang trete er als unabhängiger Kandidat an, sagte Wiedemann im Gespräch. Das liege daran, dass ihm noch keine der Fraktionen ihre Rückendeckung ausgesprochen habe. Er sei aber für eine etwaige Zusammenarbeit offen.

Wiedemann ist wohnhaft in Westerheim im Alb-Donau-Kreis. Die angrenzende Nachbargemeinde Römerstein liegt bereits im Landkreis Reutlingen. Durch diese Nähe und familiäre Beziehungen in den Landkreis Reutlingen seien ihm „die Verhältnisse im Landkreis nicht ganz fremd.“ Sicherlich unterscheide ihn dies aber zum Kandidaten Ulrich Fiedler, der bereits im Kreistag sitze. „Ich bin ein Kandidat, der von Außen kommt, was mir erlaubt neutral an einige Dinge heranzugehen.“ Bewerbungsschluss für die Kandidatur ist am Montag 24 Uhr.