Am Mittwoch, 16. Oktober, sind die Dienststellen des Landratsamtes Reutlingen wegen einer Personalversammlung vormittags nicht erreichbar. Auch die Kfz-Zulassungsbehörde in Reutlingen und Münsingen sowie die Führerscheinbehörde in Reutlingen bleiben vormittags geschlossen. In Reutlingen haben die Schalter der Kfz-Zulassungsbehörde einschließlich des Händlerschalters von 13.15 Uhr bis 15 Uhr geöffnet.

Verwaltung bittet um Verständnis

Bei der Kfz-Zulassungsbehörde in Reutlingen wird sich eine Konzentration der Besucher nach Öffnung der Schalter um 13.15 Uhr nicht vermeiden lassen. Hierfür bittet die Verwaltung um Verständnis und empfiehlt Zulassungsvorgänge nach Möglichkeit auf die folgenden Tage zu verschieben. Dann ist die Zulassungsbehörde wieder durchgehend von 7.30 Uhr bis 15 Uhr, bzw. donnerstags bis 17.30 Uhr und freitags bis 12.45 Uhr geöffnet.

Reservierung von Zulassungsterminen

Um Wartezeiten zu vermeiden können für die Zulassungsstelle Reutlingen Zulassungstermine auch telefonisch unter der Rufnummer 07121 480 - 2036 reserviert werden. Eine Terminreservierung ist auch online unter www.kreis-reutlingen.de möglich.

