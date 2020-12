Die Vereinbarkeit von Alltags- und Berufsleben stellt gerade Alleinerziehende oftmals vor eine große Herausforderung. Kinderbetreuung, Haushalt und finanzielle Probleme bieten kaum Möglichkeiten, sich eine kleine Auszeit von der Dauerverantwortung nehmen zu können.

In dieser schwierigen Lage möchte der Landkreis Reutlingen mit einem neu entstehenden Entlastungsprogramm alleinerziehende Mütter und Väter gleichermaßen präventiv unterstützen und wirkungsvoll stärken - und das unkompliziert und kostenfrei. Konkret geht es dabei um eine Vermittlung von Entlastungseinsätzen zur Unterstützung von Alleinerziehenden mit geringem Einkommen in der Kinderbetreuung.

Im ersten Schritt werden gesucht:

Personen, die eine solche Entlastung in Form von Babysitting gegen eine stundenweise Aufwandsentschädigung anbieten möchten. Fahrtkosten werden ebenfalls übernommen. Die Anfrage richtet sich an Schüler und Studenten, ebenso wie Personen im Ruhestand und weitere Interessierte. Das Mindestalter liegt bei 18 Jahren, erwünscht ist außerdem eine bereits vorhandene Erfahrung in der Betreuung von Kindern. Erforderliche Qualifikationen, wie eine Babysitter-Schulung und einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind, können über Kooperationspartner im Rahmen des Entlastungsprogramms erworben werden.

Interessierte melden sich bei Katharina Schmitz, Telefon 01520 3506281 oder per E-Mail unter babysitter@kreis-reutlingen.de