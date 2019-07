Sechs Jahre Haft hatte Staatsanwalt Ingo Schumann am gestrigen Dienstag in seinem Plädoyer für einen 27-jährigen angeklagten Somalier gefordert. Vor einer Reutlinger Flüchtlingsunterkunft hatte der Mann einen Mitbewohner bedroht, ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihn auch mit einem Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge zu töten versucht. Dass die Stiche nach dem 28-jährigen Gambier mehr als reine Drohgebärde waren, davon zeigte sich auch das Landgericht überzeugt.

„In der Sache sind wir uns einig“, betonte Richter Ulrich Polachowski in der Urteilsbegründung die Übereinstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Nur beim Strafmaß hatte das Richtergremium Milde walten lassen – drei anstatt sechs Jahre Haft würden ausreichen, sagte Polachowski. Der Angeklagte war damit aber ganz und gar nicht einverstanden – er sei doch völlig unschuldig. Verstehen könne er überhaupt nicht, wie sich Zeugen solche Geschichten hatten ausdenken können, die vorne und hinten doch nicht stimmten. Außerdem sei der Somalier von einem Magier verzaubert worden. Seine Mitbewohner in der Unterkunft seien alle Feinde, wie der 27-Jährige betonte. Doch was war geschehen?

Mehrfach war der Somalier mit dem Gambier aneinandergeraten, einen Tag vor der Tat „wegen eines Kaffeeflecks an der Tür“, wie der Staatsanwalt ausgeführt hatte. Also wegen einer Nichtigkeit ging der 27-Jährige dem Gambier am nächsten Tag hinterher, als der zum Einkaufen gehen wollte. „Das sind Streitigkeiten, wie sie täglich in Flüchtlingsunterkünften vorkommen“, betonte Polachowski. Zunächst war es am 2. Januar vor dem Gebäude zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, dann sprühte der Angeklagte dem 28-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht. Um sich zu schützen, hatte der Gambier seinen Rucksack vor sich gehalten, daraufhin zog der Somalier ein Messer und versuchte, den Widersacher zu stechen.

„Das Besondere an dieser Tat ist die Länge des Vorgangs“, hatte Schumann gesagt. Zwischen 12 und 15 Minuten hatte der Täter versucht, seinen Gegner mit dem großen Messer nicht nur zu verletzen, sondern zu töten. Schließlich hatte der Somalier nach einigen Zeugenaussagen mehrfach gesagt, „I will kill you“. Dabei hatte der 27-Jährige behauptet, dass er nur Somalisch sprechen könne. Widerlegt wurde das allerdings durch einen Zeugen, der sagte: „Der Somalier kann auch arabisch, er hat mich mehrmals um Zigaretten gebeten.“

Glücklicherweise konnte sich der Gambier mit seinem Rucksack gegen die Messerstiche wehren, der Angegriffene wurde nicht verletzt. Mit Glück hatte er es auch geschafft, zu einem nahen Auto zu flüchten und sich dahinter zu retten. Über mehrere Minuten hinweg habe sich das Paar dann rundherum gejagt, berichteten mehrere Zeugen. Das ging so lange, bis die Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen auftauchte. Der Hausmeister der Flüchtlingsunterkunft hatte die Hilfe herbeigerufen, zwölf Minuten später war sie vor Ort.

„Die Hartnäckigkeit, mit der der Angeklagte vorgegangen ist, das Opfer verfolgt und dabei auch noch immer wieder geäußert hatte, dass er den Mann töten wollte“, lasse keinen Raum für Zweifel, dass hier eine Tötungsabsicht vorlag, hatte Ulrich Polachowski erläutert. Verteidiger Hans-Christoph Geprägs forderte in seinem Plädoyer ein Jahr Haftstrafe auf Bewährung – weil sein Mandant ja freiwillig von der Tat zurückgetreten sei, also sein Vorhaben des versuchten Totschlags aufgegeben habe.

Was blieb, sei die Körperverletzung mit dem Pfefferspray gewesen. Das Gericht sah das aber anders: Ein Zeuge hatte schließlich berichtet, er habe den Somalier gewarnt, dass die Polizei komme, er solle doch aufhören und das Messer weglegen. Der Angeklagte habe daraufhin gesagt: „Das ist mir egal, ob die Polizei da ist, ich will ihn töten.“