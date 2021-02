Ein Reutlinger Allgemeinarzt hatte am 3. November 2018 Notdienst. Es sei viel los gewesen, an diesem Samstag, gleich um 8 Uhr morgens habe er drei Hausbesuche zu erledigen gehabt, „der fünfte Anruf war dann aus einem Pflegeheim in Pfullingen“, zitierte der heute 64jährige Arzt aus einer Erklä...