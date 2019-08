Themen in diesem Artikel Missbrauch

Der 35-jährige Angeklagte und auch sein Verteidiger Achim Unden hatten auf eine Bewährungsstrafe gehofft. Vergeblich: Ausschlaggebend für die vom Landgericht verhängte Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten waren aber nicht die 52 Einzeltaten – als der Täter sich immer wieder zu einem damals 14-jährigen Mädchen ins Zimmer geschlichen hat, sich neben sie legte und er sie an Brust, Po und auch Scheide berührte. War eine andere ebenfalls 14-jährige Jugendliche zu Besuch, tat er bei ihr genau das Gleiche.

Der Knackpunkt an diesem Verfahren waren drei Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs, als der Mann nämlich nach der Überzeugung des Gerichts es nicht bei Berühren und Streicheln beließ, sondern obendrein mit einem Finger in die Scheide der Mädchen eingedrungen war. Die Gesetzgebung macht gewichtige Unterschiede zwischen sexuellen Belästigungen, sexuellen Übergriffen, dem sexuellen Missbrauch oder gar der Vergewaltigung: Das Eindringen in den Körper eines Menschen ist nach deutschem Recht deutlich schwerer zu bestrafen als etwa das Berühren an der Scheide. Da aber der Täter nun mindestens in drei Fällen mit einem Finger in die Scheide eingedrungen war – aber nicht sehr weit, wie Richter Polachowski in der Urteilsbegründung ausführte – sei dies ein „minderschwerer Fall eines besonders schweren Falls des sexuellen Missbrauchs“ gewesen. „Ich weiß, das ist verrückt“, sagte der Richter anschließend. Aber das sei nun mal deutsches Recht.

Grundsätzlich habe der 35-Jährige, der bei den Zeugen Jehovas im Ältestenrat saß, das Vertrauens- und Näheverhältnis der Mädchen vielfach missbraucht. Eigentlich hätten die beiden Jugendlichen ja deswegen bei dem Mann und seiner Frau übernachtet, weil sie an diesen Tagen mit ihm oder anderen Zeugen Jehovas „den Tür-zu-Tür-Dienst zur Mitgliederwerbung“ versehen sollten.

Er schlich sich immer wieder ins Zimmer

Eine 14-Jährige habe laut Urteil fünf Mal bei dem Mann und seiner Frau im Gästezimmer übernachtet, das andere Mädchen sehr viel häufiger im Zeitraum zwischen 2013 und 2016. „Sie war jedes zweite Wochenende und auch häufig in den Ferien in der Wohnung“, betonte Polachowski während der Urteilsverkündung. Der Täter habe sich wohl so gut wie in jeder Nacht zu ihr ins Zimmer geschlichen. Als Verteidiger Unden während der Vernehmung der jungen Frau gefragt hatte, ob es nicht doch deutlich seltener als 50 Mal gewesen sein könnte, habe, so der Richter, das Opfer den Anwalt „angefaucht“ und gemeint, dass die Zahl 50 wohl eher die unterste Grenze gewesen war.

Die Zeuginnen sind glaubwürdig

„Wir sind also überzeugt, dass es zu dieser Quantität der Fälle kam“, sagte der Richter. Überzeugt zeigte sich das Richtergremium der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Tübingen auch von der Glaubwürdigkeit der beiden jungen Frauen: „Nach der Vernehmung sind wir sicher, dass der Missbrauch so stattgefunden hat wie die Opfer es geschildert haben.“

Opfer bräuchten eine Therapie

Zudem habe das Gericht während der Vernehmung der Frauen den Eindruck gehabt, „dass sie auch heute noch sehr belastet sind und dringend eine Therapie bräuchten“, sagte Richter Polachowski. Das Gericht habe sich zwar überlegt, den Mann zu einer Bewährungsstrafe zu verurteilen – die hätte allerdings zwei Jahre nicht überschreiten dürfen (ab zwei Jahren ist eine Haftstrafe automatisch keine Bewährungsstrafe mehr). „Das hat sich nach unserer Auffassung aber verboten“, so der Richter. Denn allein bei den Einzelstrafen von neun Monaten für die 52 sexuellen Übergriffe wären ja bereits knapp 50 Jahre Strafe herausgekommen. Hinzu kamen die drei Fälle des sexuellen Missbrauchs mit jeweils zwei Jahren Haftstrafe – da wäre eine Bewährungsstrafe auf keinen Fall in Betracht gekommen. Somit muss der Täter wohl froh sein, dass die Strafe nicht wesentlich höher ausgefallen ist.



