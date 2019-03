Reutlingen Laien befürchten Einschnitte

Carola Eissler

Das Vorhaben, den evangelischen Gesamtkirchengemeinderat von 91 Personen auf 20 zu reduzieren, ist gescheitert. Zwar gab es bei der geheimen Abstimmung am Mittwochabend im Matthäus-Alber-Haus mehr Befürworter als Gegner, jedoch reichten die Ja-Stimmen nicht für die erforderliche Zweidrittelmehrheit, um die so genannte Ortssatzung zu ändern und den entsprechenden Beschluss herbei zu führen. Die beiden Vorsitzenden des Gremiums, Dr. Martin Willmann und Dekan Marcus Keinath, hatten im Vorfeld nochmals stark für die Neustrukturierung geworben. Am Ende gab es dann doch bei 67 Anwesenden 24 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Somit war das Projekt gescheitert.

Worum geht es? Der Gesamtkirchengemeinderat besteht aus 91 Kirchengemeinderäten aus allen Gemeinden der Kernstadt sowie Betzingen. Zum Gremium zählen auch zwölf Pfarrer, der Kirchenpfleger sowie der Dekan. Sie treffen sich in der Regel zwei Mal pro Jahr, um zu beraten und zu entscheiden. Dieses Gremium tagt öffentlich. Ganz im Gegensatz zum so genannten Engeren Rat, der hinter verschlossenen Türen tagt und aus 20 Personen besteht. Dieser engere Rat unterbreitet in der Regel die Beschlussvorschläge.

Die Entscheidungsprozesse seien bedingt durch das große Gremium schwerfällig, sagt Dekan Keinath. Zudem hätten sich Räte über die Fülle an Terminen und Treffen beklagt und eine deutliche Entlastung für die Ehrenamtlichen gefordert. Der Vorschlag nach einer Verkleinerung des Gremiums sei ja gerade auch aus den Reihen der Kirchengemeinderäte gekommen, so Keinath und Willmann.

Das neue Modell hätte für den Gesamtkirchengemeinderat nur noch 20 Mitglieder vorgesehen, bestehend aus zwei Abgesandten der kleineren Gemeinden sowie drei Abgesandten der größeren Gemeinden. Dekan und Kirchenpfleger zählen qua Amt zum Gremium. „Wir hätten eine schlankere Struktur“, warb Keinath, unterstützt von Willmann, am Mittwochabend nochmals für das Projekt. Ein verkleinertes Gremium wäre keine Reutlinger Spezialität, sagte Willmann. Das gebe es bereits in anderen Gemeinden und man habe durchweg positive Erfahrungen gemacht. Keinath verwies zudem darauf, dass während der gesamten vergangenen Legislaturperiode stets nur Zweidrittel der Räte anwesend gewesen seien. „Wir sind derzeit am Rande unserer Beratungskompetenzen.“

Doch so einfach ging das Ganze dann doch nicht über die Bühne, vielmehr entspann sich eine heftige Debatte. Befürworter und Gegner der Neustrukturierung wechselten sich in ihren Wortbeiträgen ab. Die Kritiker sahen die Gefahr, dass nur noch Hauptamtliche im Gremium sitzen, die „auf der Gehaltsliste der Landeskirche stehen“ und die Laien verdrängen. Die Befürworter hielten dagegen, jeder einzelne Kirchengemeinderat aus den sieben Gemeinden wähle seine Abgesandten doch selbst. Da liege es doch in deren Hand, zu entscheiden. Das neue Gremium tage zudem öffentlich, so dass jeder sich informieren könne. Letztlich machte Hans-Peter Gerstenberg von der Marienkirchengemeinde seinem Unmut Luft: „Ich stehe ratlos da. Wir wollten doch, dass uns die vielen Termine abgenommen werden. Das, was hier abgeht, ist ein starkes Stück. Ich empfinde es als Misstrauen gegenüber der gesamten Kirchenleitung.“

Am Ende behielten zwar nicht die Kritiker die Oberhand, weil wesentlich mehr Kirchengemeinderäte für einen Veränderungen gestimmt haben als dagegen. Doch die Befürworter konnten die für die Änderung der Ortssatzung zwingend notwendige Zweidrittelmehrheit nicht erlangen. Die nächsten Kirchenwahlen finden übrigens noch in diesem Jahr, am ersten Advent, statt.