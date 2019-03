Es klackert, als „Mako“ seine Sprühdose schüttelt. Zwei Minuten Schütteln ist optimal, damit sich die Farbpigmente perfekt mit dem Lösungsmittel vermischt. Dann sucht er die passende Sprühkappe aus („fat cap“ für breite, „skinny cap“ für schmale Linien) und macht sich wieder an seiner knallgelben Quitsche-Ente zu schaffen. Heute ist der vierte Tag, an dem er an dem rund 25 Meter langen Wandstück arbeitet, das sich von der Oskar-Kalbfell-Halle in die Lederstraßen-Unterführung erstreckt. Ein leuchtend orangener „Findet Nemo“-Verschnitt zieht hier schon die Blicke auf sich. Wenn die Quietsche-Ente fertig ist, will Neumann noch ein Boot aufs Meer zaubern, das von der Ente gezogen wird.

„Mako“ heißt mit bürgerlichem Namen Marco Neumann und ist 30 Jahre alt. Er hat die elf anderen Graffiti-Künstler zusammengetrommelt, die die Lederstraßen-Unterführung in weniger als vier Wochen in ein riesiges Aquarium verwandeln werden. Die alten Sportbilder aus den 1980er-Jahren sind abgehängt, die Wände bekommen ein ganz neues Gesicht. Am heutigen Samstag dürfen auch fünf Jugendliche Hand an die Sprühdose legen: die Teilnehmer eines Workshops vom Jugendhaus Hohbuch.

Mehr legale Flächen zum Sprayen

Die Stadt zahlt die Farbe für dieses Projekt. 30 Liter Blau als Grundierung, dazu 350 bis 400 Dosen für den Feinschliff. Macht 5000 Euro mit den Vorarbeiten, sagt Steffen Greger, Leiter der Abteilung für Grünflächen und Umwelt bei der Stadt. Wenn die Wände fertig sind, wird man über eine Aufwandsentschädigung für die Künstler verhandeln.

Marco Neumann findet das Projekt super. Er sagt: Sprayer brauchen Flächen, auf denen sie sich austoben können. Und davon gibt es noch viel zu wenige. Augsburg und Freiburg bieten beispielsweise Karten an, auf denen die Graffiti-Künstler sehen, wo sie legal sprayen können. Stadt-Vertreter Steffen Greger nickt, als er das hört: „Das ist eine gute Idee.“ Vielleicht könnte man das ja auch in Reutlingen umsetzen.

Im wenige Kilometer entfernten Tübingen führt währenddessen Oberbürgermeister Boris Palmer einen engagierten Kampf gegen mehrere Sprayer-Crews, die ihre Schriftzüge (englisch: tags) auf den Wänden der dortigen Unterführungen verewigen, auf Gebäuden und Stromkästen und vielem mehr. Sogar vor denkmalgeschützten Gebäuden schrecken sie nicht zurück. „Das ist für mich beispielsweise eine Grenze“, sagt Marco Neumann. Tübingen hat allein im Jahr 2018 rund 25 000 Euro für Graffiti-Beseitigung an städtischen Gebäuden ausgegeben (am häufigsten betroffen war das Rathaus), dazu kommen 21 000 Euro für die Beseitigung von Tags an Treppen und Unterführungen, plus Kosten in ganz unterschiedlicher Höhe für die Graffiti-Entfernung an Kunstwerken im öffentlichen Raum. Als sich die Graffiti-Gangs in Tübingen irgendwann sogar gegenseitig mit dem Tod bedrohten in ihren Schriftzügen, platze Palmer der Kragen: Er setzte eine Belohnung von 2500 Euro aus – für Hinweise, die zur Ergreifung der Sprayer führen.

Marco Neumann wohnt in Gomaringen und war schon immer viel in Tübingen unterwegs. Das Vorgehen von OB Palmer versteht er nicht, die vielen tausend Euro, die dort immer wieder für die Reinigung der Steinlachunterführung ausgegeben werden, hält er für verschwendetes Geld. „Man sollte die Szene dafür viel mehr einbinden“, sagt er. So wie hier in Reutlingen. Bei Kunstwerken, wie denen in der Lederstraßen-Unterführung, sei die Hemmschwelle höher, dass nochmal drüber gesprayt wird, sagt er. Höher als bei einer neu gestrichenen Wand, die praktisch eine Einladung darstelle. „Es gibt ja auch einen gewissen Respekt und einen Kodex in der Szene.“

Am anderen Ende der Unterführung nimmt ein knallroter Oktopus Farbe und Form an. Felix „Mango“ Schwarz nutzt seine Wandfläche, um gleich eine gesellschaftspolitische Botschaft zu transportieren: der Oktopus und Fische neben ihm sollen am Ende im gemalten Plastikmüll versinken. Schwarz ist 36 und lebt in Tübingen. Durch Hip-Hop-Videos ist er in den 1980er-Jahren mit Graffiti in Berührung gekommen. Mit 13 fing er an zu zeichnen, mit 16 folgte das erste Bild auf einer Wand. Damals habe man lange auf Papier geübt, bevor man sich raus traute, sagt der Grafikdesigner. Das sei heute anders. „Es muss mehr legale Flächen zum Sprayen geben“, fordert auch er. „Tübingen kann von Reutlingen in diesem Punkt lernen.“

Wo sind die Grenzen beim Graffiti? Schwarz überlegt. „Das ist ein Yin und Yang.“ Von der Polizei werden die meisten Sprayer mal erwischt, sagt er. Die meisten fangen mit illegalen Tags an. Er selbst habe daraus gelernt, sagt er weiter: „Das brauch’ ich nicht mehr.“ Dass sich viele Menschen über die wilden Tags aufregen, kann er verstehen. Es nervt ihn aber, dass Sprayer meist unweigerlich mit einem bösen Klischee belegt sind und dass sie sofort in die „Schmierfinken“-Schublade gesteckt werden.

An diesem Nachmittag sind es besonders die älteren Passanten, die stehen bleiben und sich die entstehende Unterwasserwelt an den Wänden genauer anschauen. Einige nicken anerkennend, bevor sie weiter laufen. Können sich die Reutlinger, denen man ja nachsagt, eher das Negative als das Positive zu sehen, tatsächlich mit Graffiti anfreunden?

Steffen Greger jedenfalls ist begeistert. „Die künstlerische Freiheit war Teil des Entgegenkommens“, sagt er. Dass es ein Aquarium wird, findet er super. Der Bauausschuss hat das Sprayer-Projekt in seiner Sitzung vor zwei Wochen ohne große Diskussion durchgewunken. Jetzt hofft Greger, dass mit dem gelungenen Lederstraßen-Projekt die Akzeptanz in der Stadt weiter steigt.

Öde, graue Bauwerke, die einen Anstrich vertragen würden, gibt es jedenfalls noch einige. Lediglich einem Reutlinger muss die Aktion vor einigen Tagen ziemlich spanisch vorgekommen sein. So spanisch, dass er prompt die Polizei alarmierte. Marco Neumann war tief in seine Arbeit versunken und durch die Musik aus seinen Kopfhörern zusätzlich abgelenkt, als er plötzlich von Beamten umzingelt war. Er zeigte ihnen daraufhin den E-Mail-Verlauf mit Steffen Greger von der Grünflächenabteilung. Der 30-Jährige lacht: „Die haben dann schnell gemerkt, dass das alles vollkommen legal ist.“

