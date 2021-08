Die Inflationsrate in Deutschland ist 2021 bereits um 3,8 Prozent gestiegen. Menschen mit geringem Einkommen trifft das hart, sie kämpfen um jeden Cent. Doch es sind nicht nur finanzielle Probleme, die verschuldeten Frauen und Männer zu schaffen machen. „Überschuldete Menschen leiden oft sehr unter ihrer Situation, was zu psychosozialer Destabilisierung führen kann“, erklären die Schuldner- und Insolvenzberater im Kreis Reutlingen in ihr...