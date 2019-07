Das KuRT-Festival öffnete am Donnerstagabend nach vielen Wochen der Planung endlich seine Türen. Der alljährliche Poetry Slam ist bereits zur Tradition geworden und eröffnet am Donnerstag das Festival. Ab Freitag treten dann die Musiker auf und die Veranstalter rechnen mit bis zu 8 000 Besuchern pro Tag.

KuRT Festival Reutlingen 2019 Programm, Lineup, Anreise, Parken und Preise Von Donnerstag, 4. Juli, bis Samstag, 6. Juli, wird auf dem Festplatz Bösmannsäcker einiges geboten: Das KuRT-Festival geht in eine neue Runde.

Ein Poetry Slam ist in der Regel ein literarischer Vortragswettbewerb, bei dem selbstgeschriebene Texte performativ vorgetragen werden. Die Veranstalter entschieden sich bereits im letzten Jahr den kompetitiven Faktor an der Veranstaltung wegzulassen. „Wir wollen alle den schönen Sommerabend genießen und finden, dass es nicht unbedingt ein Wettbewerb sein muss,“ erzählt der Moderator Jochen Weber. Er moderiert im „Franz.k“ in Reutlingen die Veranstaltung „Poesie und Pommes“ und schreibt selbst poetische Texte und Kinderbücher. Die drei Poetry Slam-Teilnehmer des Abends hat er angefragt. Sie kommen alle aus der Region und Poetry Slam ist ihre große Leidenschaft: Es sind Joachim Weiß aus Reutlingen, die Tübingerin Madleen Marie Haberstroh und Saskia Münch aus Stuttgart. Musikalisch untermalt wird die Veranstaltung außerdem von der 17-Jährigen Sängerin Lisa Neuscheler aus Reutlingen. Sie singt unter anderem selbstgeschriebene Songs übers Loslassen und über die Liebe. Sie begleitet sich dabei selbst auf der Gitarre.

Übers Online-Daten und Regenbögen

Das lauwarme Wetter und der Poetry Slam hat rund 150 Zuschauer an, die den Texten der Teilnehmer gebannt lauschen. Die 22-Jährige Madleen Marie Haberstroh macht bereits seit einiger Zeit Poetry Slam und hat dort ihre Leidenschaft entdeckt. „Es ist jedes Mal etwas Neues und für jede Altersklasse ist da etwas dabei,“ erzählt sie. Sie und die anderen Teilnehmer tragen drei Texte vor. Sie beschäftigt sich in ihren Stücken mit Themen wie Konsum, Online-Dating und Alkohol. Sie freut sich über jeden Zuschauer, der gekommen ist. Nach ihr tritt Joachim Weiß auf. Er spricht über Regenbögen, Radwege und er erzählt eine neue, humorvolle Version des Märchens „Schneewittchen“. Saskia Münch spricht nach Joachim Weiß. Sie studiert Ernährungswissenschaften in Stuttgart und erzählt, wie schwierig und nervtötend das manchmal sein kann. Deswegen hat sie ihre Gedanken dazu in einer Art Tagebucheintrag festgehalten, indem sie beschreibt, wie ihr Alltag in Stuttgart so aussehen kann.

Das Publikum zeigt sich begeistert von den durchdachten und humorvollen Beiträgen der Teilnehmer. „Es ist gut, dass es dieses Mal kein Wettbewerb ist. Ich wüsste gar nicht, für wen ich mich entscheiden sollte,“ sagt einer der Zuschauer. Das Publikum ist sich einig, die Eröffnung des diesjährigen KuRT-Festivals ist wie immer gelungen und läutet schöne sonnige Tage voller Musik auf dem Bösmannsäcker-Festplatz ein.

