Der Landkreis hat im November 2020 kurzerhand das Kunstprogramm „Klangvoll und bunt“ für Kulturschaffende im Kreis aus den Bereichen Bildende und Darstellende Kunst ausgelobt. Insgesamt konnten nun mit den 25 000 Euro 27 Kunst- und Kulturschaffende sowie Kultureinrichtungen aus dem Landkreis Reutlingen unterstützt werden.

Bildende Kunst, Darstellende Kunst und Innovation „Medien-Kunst“ – in diesen drei Bereichen konnten Kunst- und Kulturschaffende sowie Kultureinrichtungen im Rahmen des Kunstprogramms ihre Arbeiten einreichen. Viele Kultureinrichtungen und Kunstschaffende haben nach einem anfänglichen Schockzustand die neugewonnene Zeit zum Planen, Hoffen, Arbeiten und Gestalten genutzt. Daraus entstanden einzigartige Arbeiten von 15 bildenden Künstlern, zehn darstellenden Künstlerinnen und Kultureinrichtungen sowie zwei Medienkünstlern.

Unter „Klangvoll und bunt“, abrufbar in der Kunstsammlung digital des Landkreises Reutlingen, www.kunstsammlung.kultur-machen.de , sind 15 Kunstwerke zu sehen, die eines gemeinsam haben: Ihre Entstehungszeitpunkt fällt in das Jahr 2020, direkt in die Corona-Pandemie. Bei einigen Werken ist das offensichtlich wie beispielsweise bei Jochen Görlach, dessen Werk „Hidden“ eine Frau mit einer Maske zeigt, bei anderen ist die veränderte gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Situation indirekt zu erkennen.