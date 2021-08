Ob es Kunst ist, was sie produzieren, das lässt Mako lieber andere entscheiden. Er selbst versteht sich als Maler. Aber: „Man muss in der Materie drin sein, um zu wissen, was ist Ästhetik, was ist hingeschmiert.“ Mit seinem Sprayer-Kollegen Bamse aus Stuttgart realisiert er auf einer weißen W...