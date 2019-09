Noch nichts vor am Wochenende? Wie hören sich Leckereien, Musik, Kultur und Unterhaltung an? Hervorragend oder? Das finden wir auch. Also Sachen packen und ab in die Reutlinger Innenstadt zur Kulturnacht 2019.

Freitag, den 20. September 2019

Für alle die es nicht abwarten können: Bereits am Freitagabend kannst du dich beim Vorprogramm von der künstlerischen Ader Reutlingens begeistern lassen. Für acht Euro dabei - Ein Ticket, zwei Veranstaltungen.

Nostalgie mit Stummfilm und Tanz

Der Spitalhof startet um 19 Uhr mit Stummfilm und Klavier. Die Lebensgeschichte von Thea Rosenquist einer Schauspielerin wird mit Bild und Ton eindrucksvoll veranschaulicht. Um 20.30 Uhr wird ausgiebig in die 20er getanzt. Das Tanzensemble Shirley Apple & The Sweet Peas bringen das Zeitalter des Stummfilms Tänzerisch zurück.

Wo? Spitalhof am Marktplatz

Vernissage, Kunstrundgang und Live-Performance

Puppen, Bilder, Holzskulpturen. Im alten Gebäude der Paketpost, präsentieren sich ab 18 Uhr Künstler aus unterschiedlichsten Richtungen mit ihren Werken.

Um 19 Uhr nimmt Tristan VOX die Besucher mit seiner Chansonhaft-folkigen Musik auf eine Gefühlsreise.

Wo? Alte Paketpost, Unter den Linden 17

Samstag, den 21. September 2019

Dieses Jahr wird an 51 Orten in der gesamten Innenstadt gefeiert. Mit dabei ist die Pomologie, der Marktplatz und die Alte Paketpost. Ab 18 Uhr wird die Kultur in der Reutlinger Innenstadt zum Leben erweckt. 51 Veranstalter feiern mit Musik, Tanz, Unterhaltung, Essen die große Vielfalt.

Stell dir deine Tour zusammen

Die Veranstalter bieten vier Touren an, um für eine bessere Orientierung zu sorgen:

Tour 1 - Markt:

Von Tanz über Licht zu Comedy.

Tour - 2 Obere Mitte:

Kunst, Synchronschwimmen, Vorlesung.

Tour - 3 Pomologie:

Mitternachtsspektakel, Lichterskulpturen, Lebensberatungstheater.

Tour - 4 Unter den Linden:

Figurentheater für Kinder, Industrieästhetik, eintauchen in ein Meer aus Klängen.

Preise & Tickets



Vorverkauf: 11 Euro,

Abendkasse: 15 Euro



Konzertbüro am Markt,

Rathausstr. 14

GEA Service Center,

Burgplatz / Burgstr. 1-7

Tourist-Info,

Marktplatz 2

Stadtbibliothek ,

Spendhausstr. 2

Buchhandlung Osiander,

Wilhelmstr. 64

Naturkundemuseum,

Weibermarkt 4

Heimatmuseum,

Oberamteistr. 22

Apotheke Becht,

Pestalozzistr. 7/1

Verkehrsbüro BVV Tübingen,

An der Neckarbrücke 1

Schwäbisches Tagblatt,

Uhlandstr. 2

Parken



Diverse Parkhäuser bieten die Möglichkeit sein Fahrzeug abzustellen hier ein kleiner Auszug:

Parkhaus Lederstraße

Mauerstraße 34/1

Parkhaus obere Wässere

Obere Wässere

Parkhaus unter den Linden

Unter den Linden 8

City Parkhaus Hermanns

Gartenstraße 27

Parkhaus Kaiserpassage

Kaiserpassage 5

Tiefgarage Pomologie

Alteburgstraße

Weitere Infos zur Reutlinger Kulturnacht 2019 findet ihr hier.

Das könnte dich auch interessieren: