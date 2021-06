Der Name ist längst in aller Munde, die Bühne wurde bereits mit Mia Morgan und Band erstmalig geentert, nur offiziell getauft wurde der „Echaz-Hafen“ noch nicht. Das hat das Kulturzentrum franz.K am Samstagabend mit Freunden und Unterstützern sowie der Indie-Folk Band Tristan Vox nachgeholt. ...