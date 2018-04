Apis Kuba, Kanaan, Kolumbien

Eningen / swp

„Kuba, Kolumbien und Kanaan: Länder mit Verheißungen“ ist der Offene Abend im Johanneshaus überschrieben. Dorothee Kuhs von „Hilfe für Brüder International“ Stuttgart lebte vergangenes Jahr einige Monate in Puerto Rico und Kolumbien. Es sind Länder im Umbruch, über die sie berichten wird. Sie spricht über ausstehende und erfüllte Verheißungen, aber auch über persönliche Lebensgeschichten. Insbesondere aber über ein Leitmotiv von „Hilfe für Brüder“: „Meinem Bruder, meiner Schwester helfe ich gern“. Der Offene Abend der Apis ist am Sonntag, 8. April, 19.30 Uhr, im Johanneshaus in Eningen, Hölderlinstraße 16.