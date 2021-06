Eines hat sich nicht geändert. Seit 2009 ist Reutlingen, was die Zahl der Straftaten in Relation zur Bevölkerungsanzahl angeht, die sicherste Großstadt in Baden-Württemberg. Die Zahl der Straftaten ging auch pandemiebedingt auf Landkreisebene gegenüber 2019 um 760 auf 12 741 zurück, ein Minu...