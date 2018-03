Evangelische Kirche Kreuzweg durch den Ostergarten

Eningen / swp

Mit einem Abendmahlsgottesdienst am heutigen Gründonnerstag um 19.30 Uhr im Johanneshaus, Hölderlinstraße 16, wird an das letzte Essen von Jesus mit seinen Jüngern erinnert.

Der Abendmahlsgottesdienst am Karfreitag wird vom Kirchenchor mitgestaltet. Zur Todesstunde von Jesus um 15 Uhr wird zu einem Kreuzweg durch den Ostergarten eingeladen. Zur selben Zeit gibt es einen Gottesdienst in der Kapelle des Seniorenzentrums St. Elisabeth. Dort feiern Bewohner sowie Gäste am Samstag vor Ostern um 18.30 Uhr die Osternacht. Den Auferstehungstag beginnt die evangelische Kirchengemeinde am Ostermorgen um 6 Uhr mit einer liturgischen Morgenfeier im Johanneshaus. Um 7.30 Uhr wird der Posaunenchor die Osterchoräle bei der Auferstehungsfeier in der Friedhofshalle anstimmen. Um 8.30 Uhr schließt sich das Osterfrühstück im Andreasgemeindehaus an. Ein festlicher Familiengottesdienst mit einer Abendmahlsfeier für Groß und Klein wird um 10 Uhr in der Andreaskirche gefeiert.

Das Osterfest klingt mit einer ökumenischen Kirche im Grünen am Ostermontag um 17 Uhr am Feldkreuz auf dem Kreuzbuckel an der Achalm aus. Das Feldkreuz befindet sich etwa auf halbem Weg zwischen der Achalmstraße in Eningen und dem Hotel Achalm. Der Emmausgang startet bereits um 16.15 Uhr am Ostergarten an der Andreaskirche.