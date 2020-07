Um die Vereine im Landkreis in der schweren Zeit zu unterstützen, stellte die Kreissparkasse insgesamt 50 000 Euro bereit. Die Summe stammt aus dem Spendentopf des PS-Sparen und Gewinnen, bei dem pro Los 25 Cent einem guten Zweck zugehen, aufgestockt durch die Kreissparkasse. In vier Kategorien, gestaffelt nach der Anzahl der Vereinsmitglieder, konnten fünf Vereine gewinnen. Es entschied das Los.

■ 1000 Euro gewinnen der Verein Pferde Stärken Ohmenhausen, der Tischtennisclub Lichtenstein, der Tennisclub Hayingen, der Kammerchor Reutlingen und der Bürgertreff Unter den Leuten in Reutlingen.

■ Über 2000 Euro freuen sich der Förderverein für Kino und Kultur in Metzingen, die Sparte Jugendfußball des TSV Eningen, der Kindersportclub des VfL Pfullingen, das Naturtheater Reutlingen und der Tischtennisclub Reutlingen.

■ 3000 Euro gehen an das evangelische Jugend- und Familienwerk (CVJM) Pfullingen, die Initiative für Waldorfpädagogik Engstingen, die Skiabteilung des VfL Pfullingen, den SV Würtingen und die dortige evangelische Kirchengemeinde.

■ Mit 4000 Euro die größten Summen erhalten der diakonische Förderverein Haus Matizzo in Metzingen, die TSG Reutlingen, die evangelische Gesamtkirchengemeinde Münsingen, die evangelische Verbundkirchengemeinde Mittelstadt-Reicheneck und die evangelisch-methodistische Kirche Metzingen.

Die Projekte sind vielfältig: Der Bürgertreff Unter den Leuten in Reutlingen hat beispielsweise ein kostenloses Mittagessen zum Mitnehmen für Menschen in schwierigen Lebenslagen ausgegeben und für Risikogruppen einen Lieferservice aufgebaut. Dem Naturtheater Reutlingen fehlen dieses Jahr besonders viele Einnahmen – dennoch haben seine Aktiven überwiegend im Homeoffice über 600 Mund-Nase-Schutzmasken genäht und aufmunternde Videoclips für das Internet produziert.

Als Alternative zum langjährigen Ferienangebot hat der CVJM Pfullingen ein Angebot entwickelt, bei dem 60 Kinder den ganzen Tag betreut werden und auch ein Mittagessen erhalten – gerade, wenn die Urlaubstage bei den Eltern dieses Jahr knapp werden, hilft das vielen weiter. Und der diakonische Förderverein Haus Matizzo in Metzingen hilft mit dem Projekt „Metzingen chauffiert“ älteren Menschen in dieser Zeit, mobil und damit Teil des öffentlichen Lebens zu bleiben.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Vereinen in der Region auf diese Art helfen können“, sagte Martin Bosch, Mitglied des Vorstands der Kreissparkasse, bei der Übergabe der Schecks. „Das Vereinsleben ist in den letzten Monaten auf eine harte Probe gestellt worden. Gerade Vereine haben gezeigt, wie Solidarität funktionieren kann und wie sehr sie unsere Gesellschaft bereichern. Dafür möchten wir uns mit dieser Aktion herzlich bedanken!“

Info Vereine und gemeinnützige Initiativen können auf der Plattform www.gut-fuer-neckaralb.de unabhängig von der Aktion Vereinshilfe einfach und kostenlos Spenden sammeln. Bei Projekten, die die Kriterien erfüllen, spendet die Kreissparkasse hier ebenfalls zu.