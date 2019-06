Enjoy your time“ – „genieße Deine Zeit“ fordert der auf dem Tisch stehende Zettel die Besucher von #connext auf. Die Atmosphäre der neuen Kreissparkassen-Filiale in der Katharinenstraße 16, erinnert an ein Café. So gibt es zwar neben Tischen und Stühlen eine aus Paletten und Sitzkissen zusammengebaute Lounge-Ecke, dafür aber keinen Schalter. Und wer Geld abheben möchte, muss wenige Meter zur Hauptstelle am Marktplatz laufen.

Neues Konzept, neuer Standort: Die Filiale, die in den Räumen des ehemaligen Gasthofs Falken untergebracht ist, soll, wie Michael Bläsius bei der Eröffnung am Montagabend sagte, „locker und lässig, jugendlich, modern und frisch“ sein. „Man soll sich hier wohlfühlen“, unterstrich der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Reutlingen.

Der Vorstand und der Verwaltungsrat der Kreissparkasse erhoffen sich laut Bläsius vom neuen Konzept auch Erkenntnisse darüber, was die Kunden heute von einer Bank erwarten. Und es geht selbstverständlich um die Frage, wie es gelingen kann, bei der Digitalisierung auch Ältere mitzunehmen. Landrat Thomas Reumann, der dem Verwaltungsrat vorsteht, sprach von einem „faszinierenden Projekt, das Mut erfordert, aber auch Erkenntnisse bringen wird“.

Geleitet wird die #connect-Filiale von Denis Petitjean. Der 30-Jährige wird von Kundenberaterin Nejla Kukovica und drei Azubis unterstützt. Es ist geplant, dass alle Auszubildenden der Kreissparkasse zeitweise in der neuen Filiale arbeiten.

Auch beim Dresscode unterscheidet sich #connect von anderen Bankfilialen. Die Mitarbeiter tragen T-Shirt, Jeans und Sneakers. Beraten wird mit Tablets. Es ist vorgesehen, dass sich Mitarbeiter und Kunden duzen.

Unter den Hashtags #connect und #ueberraschendanders werden Petitjean und ein Team regelmäßig aus der Filiale informieren. Mögliche Themen werden Aktionen, Events, aber auch der Alltag im Finanzgeschäft und die Ausbildung sein.

Am morgigen Samstag, 29. Juni, öffnet die etwas andere Filiale zur langen Einkaufsnacht von 18 bis 23 Uhr. Neben Cocktails gibt es eine Fotobox mit einem dazugehörigen Gewinnspiel, das mit attraktiven Preisen lockt.