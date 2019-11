Das Magazin Focus-Gesundheit hat nach umfangreichen Recherchen in medizinischen Fachkreisen das aktuelle Ranking der Deutschen TOP-Kliniken veröffentlicht. Bereits zum wiederholten Mal wird verschiedenen Bereichen des Klinikums am Steinenberg im Rahmen der Erhebungen ein hohes Qualitätsniveau bescheinigt.

Hervorragende Leistungen

Bei onkologischen Erkrankungen sticht in der Klinikliste die Behandlung von Darm- als auch Prostatakrebs als besonders überzeugend hervor. Zusätzlich werden der Diabetologie und dem Klinikum am Steinenberg insgesamt, als TOP-Klinik in Baden-Württemberg, hervorragende Leistungen zugesprochen.

Um in der Veröffentlichung im Focus ganz oben zu stehen, müssen im Ranking verschiedene Faktoren erfüllt werden. Neben der Prüfung von Daten zu Behandlungsergebnissen und Komplikationsraten fließen auch Aspekte, wie das Niveau von Hygiene- und Pflegestandards, in die Bewertung ein. Zusätzlich werden Strukturdaten, wie die Besetzung der Bereiche mit Fachärzten und Pflegekräften, zur Erstellung der Kliniklisten herangezogen.

Somit nehmen das rasche Erreichen des jeweiligen medizinischen Therapieziels, eine gute pflegerische Betreuung und die Gewährleistung der Patientensicherheit einen hohen Stellenwert bei der Erstellung der Kliniklisten ein.

Das könnte dich auch interessieren