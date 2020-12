Ein Sat1-Film-Team war zu Gast im Klinikum am Steinenberg und drehte einen Beitrag über Pflegekräfte. Menschen, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, werden dringend gebraucht, aber sie wissen oft nicht, wohin mit ihren Kindern. Die Kinderbetreuung ist, nicht nur in der Corona-Krise, für Eltern oft ein weit verbreitetes Problem in Deutschland.