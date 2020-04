Die Kreiskliniken Reutlingen mit den Standorten Klinikum am Steinenberg Reutlingen, Ermstalklinik Bad Urach und Albklinik Münsingen planen ab 27. April ein stufenweises Wiederhochfahren des Normalbetriebes. Wegen der Corona-Krise hatten die Kreiskliniken viele planbare Eingriffe verschoben und nur Notfalleingriffe durchgeführt, um genügend Kapazitäten für Corona-Patienten frei zu halten.

Ausbruch des Virus beherrschbar

Nach Berichten des Robert Koch-Instituts liegt die sogenannte Reproduktionsrate zwischenzeitlich bei etwa 0,7, das heißt: Jeder Infizierte steckt nun weniger als einen weiteren Menschen an. „Dies gibt uns die Hoffnung, dass der Ausbruch des Virus relativ beherrschbar geworden ist und wir den Normalbetrieb somit wieder langsam hochfahren können. Da bisher die ganz große Welle an Covid-19 Patienten ausgeblieben ist, sind sowohl auf den Isolationsstationen als auch auf den Intensivstationen genügend Kapazitäten vorhanden, so dass planbare Eingriffe und Behandlungen wieder stufenweise hochgefahren werden können. Allerdings besteht im Rahmen unserer Planungen jederzeit die Möglichkeit, diese Kapazitäten im Falle einer erneuten Infektionswelle sofort wieder bereitzustellen“, sagt Pressesprecher Eckhard Zieker.

Strenge räumliche Trennung

„Da auch bereits während der Corona-Krise Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt und Schlaganfall behandelt sowie dringende Krebs- und Notfalloperationen durchgeführt wurden, besteht auch eine strenge räumliche Trennung zwischen den Covid-19-Erkrankten und anderen Patienten. Die Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus im Klinikum ist deshalb unbegründet“, betont Zieker.

Das langsame Wiederhochfahren der Kreiskliniken Reutlingen geschieht in enger Abstimmung mit den niedergelassenen Ärzten und dem Kreisgesundheitsamt. Es können daher wieder elektive Zuweisungen über die Hausärzte erfolgen und Termine in den Kliniksprechstunden vereinbart werden.

Zutritt nur mit Schutzmaske

Zum Eigenschutz sowie zum Schutz der Mitarbeiter und der im Klinikum liegenden Patienten werden den Patienten bei der Terminvereinbarung Verhaltensregeln mitgeteilt. Darüber hinaus erfolgt noch eine kurze telefonische Abfrage über den Gesundheitszustand (Fieber, Symptomfreiheit). Außerdem erhalten die Patienten beim Betreten des Klinikums eine Mund-Nasen-Schutzmaske.