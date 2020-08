Als eine der ersten Ärztinnen und Ärzte in Süddeutschland absolvierte Dr. Zsuzsa Märkle, Leitende Ärztin der Zentralen Notaufnahme (ZNA) des Klinikums am Steinenberg Reutlingen, die „Urprüfung“ zur neuen Zusatzweiterbildung Klinische Akut- und Notfallmedizin. Die Ausbildung erfolgt künftig anhand eines zweijährigen Curriculums in allen notfallmedizinisch relevanten Fächern mit Abschlussprüfung.

Die Zentrale Notaufnahme ist die erste Anlaufstelle für die Akutversorgung von Patienten. Bis vor kurzem gab es im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern noch keine spezielle Ausbildung für diesen Bereich. „Die Zusatzweiterbildung ist ein wichtiger Meilenstein für die Vermittlung der Inhalte der ersten Diagnostik und Therapie von Notfallpatienten und trägt sehr wesentlich zur Sicherung der Versorgungsqualität in den Kreiskliniken Reutlingen bei“, freut sich Geschäftsführer Dominik Nusser.

Nach Erhalt der Weiterbildungsbefugnis und Bestellung von Dr. Zsuzsa Märkle durch die KV Südwürttemberg, wird die Zusatzweiterbildung für Ärzte künftig auch an den Kreiskliniken Reutlingen möglich sein.