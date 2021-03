Ein neues Kapitel, so erklärte der nun ehemalige Landrat Thomas Reumann, werde im Kreis Reutlingen geschrieben. Mit der Amtseinführung von Dr. Ulrich Fiedler am gestrigen Mittwochnachmittag ist der 48-Jährige offiziell Chef der Kreisverwaltung. Im Beisein von Reumann, dem zweiten stellvertretenden Landrat Andreas vom Scheidt und Regierungspräsident Klaus Tappeser sprach Fiedler selbst von einem „besonderen Moment“. Ein ruhiges Einarbeiten wird es für den neuen Landrat allerdings nicht geben. „Es ist ein Start in schwierigen Zeiten, die Corona-Krise fordert uns alle heraus“, so Fiedler. Man werde in den nächsten Monaten viel Kraft investieren, um die Pandemie erfolgreich zu bewältigen.