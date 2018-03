Reutlingen Krankmeldungen: Region unter Schnitt

Region / Carola Eissler

Immer mehr und immer längere Fehlzeiten der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz? Die AOK Neckar-Alb kann dies nicht bestätigen, wie der jetzt vorgelegte Gesundheitsreport des vergangenen Jahres zeigt. Mit einem Krankenstand von 4,9 Prozent in der Region Neckar-Alb, die die drei Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollern-Alb umfasst, sind die Arbeitnehmer hier gesünder als im gesamten Land Baden-Württemberg, das eine Quote von fünf Prozent aufweist, und im Bund mit 5,3 Prozent. Auf Kalendertage gerechnet, fehlen Arbeitnehmer in der Region im Schnitt knapp 18 Tage pro Jahr wegen Krankheit. 72 Prozent der Krankmeldungen liegen zwischen einem und sieben Tage. Mehr als Zweidrittel der Erkrankten müssen also lediglich kurzzeitig der Arbeit fernbleiben.

In den vergangenen vier Jahren hat sich daran kaum etwas verändert, lediglich wenn man weiter zurückgeht zeigt sich ein leichter Anstieg. So lag die Quote zum Beispiel vor zehn Jahren noch bei 4,3, was knapp 16 Krankheitstage bedeutet.

Der Februar war auch im vergangenen Jahr der Monat mit den meisten Krankmeldungen, wie Klaus Knoll, Geschäftsführer der AOK Neckar-Alb erläutert. Am gesündesten sind die Arbeitnehmer im August, was wohl auch daran liegt, dass die meisten Urlaub haben und vor allem die krankheitsintensiven Gewerbe wie der Bau oder das Handwerk oft ihre Betriebe geschlossen haben.

Erhebliche Unterschiede zeigen sich bei den einzelnen Branchen und Berufsgruppen. Mitarbeiter bei der Ver- und Entsorgung (34,8 Fehltage im Jahr) sowie Fliesenleger (30,5 Fehltage im Jahr) werden am häufigsten krank. Bei Banken und Versicherungen sowie bei Angestellten in der Forschung und an Hochschulen (4,2 Fehltage im Jahr) wird der geringste Krankenstand verzeichnet.

Die Art der Krankheit bestimmt natürlich über die Dauer des Ausfalls. Die längsten Ausfallzeiten werden bei psychischen Erkrankungen und bei Muskel-/Skelett-Erkrankungen sowie bei Verletzungen und Atemwegserkrankungen verzeichnet.

Mit dem Alter steigt auch die Zahl der Krankheitstage, wobei Männer eher krank werden als Frauen. Bei den 50- bis 54-Jährigen liegt die Quote bereits bei 5,7 beziehungsweise 5,1 Prozent, bei den 55- bis 59-Jährigen bei 7,1 beziehungsweise 6,3 Prozent und bei den 60- bis 64-Jährigen bei 9,8 beziehungsweise 6,9 Prozent. Das steigende Rentenalter mache diesbezüglich freilich den Betrieben, vor allem im produzierenden Gewerbe, zu schaffen, sagt Knoll. Da es oft schwierig sei, Fachkräfte zu finden, werden ganze Belegschaften älter. Ein hoher Krankenstand werde da nicht selten zu einem Kostenfaktor für die Unternehmen.

Dies ist mit der Grund, weshalb immer mehr Betriebe ins Gesundheits-Management investieren und hier eng mit der AOK kooperieren, wie Vera Friedrich, Koordinatorin Betriebliches Gesundheitsmanagement bei der AOK Neckar-Alb, berichtet. „Der Blick von immer mehr Unternehmen geht dahin, wie man die Gesundheit der Belegschaft erhalten kann“, sagt Knoll. „Dieses betriebliche Gesundheits-Management scheint ein Schlüssel zum Erfolg zu sein, um den Krankenstand der Belegschaft positiv zu beeinflussen“, sind sich Friedrich und Knoll sicher. Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist der Stress. Kontinuierliche Anspannung und Hetze haben Folgen für die Gesundheit.

Die AOK sieht deshalb ihre Aufgabe auch darin, Arbeitnehmer darin zu unterstützen, Stress abzubauen und mit den Gegebenheiten des Alltag besser klar zu kommen. Als Beispiel nennen Knoll und Friedrich das Programm „Lebe Balance“, das Arbeitnehmer, Unternehmen und den Arbeitsalltag in gleicher Weise mit berücksichtigt. „Und dann kommt es natürlich auch auf die persönliche Einstellung jedes Einzelnen an.“ Eine positive Grundeinstellung, ein gesunder Lebensstil, ausgewogene Ernährung und die nötigen Pausen im Arbeitsalltag seien für den Erhalt der Gesundheit ganz entscheidend.