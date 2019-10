Wer noch kein Kostüm für Halloween, die anstehende Motto-Party und den nächsten Fasching gefunden hat oder einfach mal nach originellen und kreativen Ausgehkleidungen Ausschau halten wollte, hatte am Donnerstag und Freitag die Möglichkeit, auf dem Kostümflohmarkt des Reutlinger Naturtheaters in der ehemaligen Gaststätte Waldesslust ausgiebig zu stöbern. Gut 500 Kleider, Anzüge, Hüte und andere Accessoires standen zum Verkauf.

Das Naturtheater hat in den nächsten Jahren Großes vor, denn das alte Betriebsgebäude aus den 1940er Jahren und die ehemalige Gaststätte Waldesslust sollen im kommenden Jahr abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Deshalb wird der Kostümverleih, den Ute Raiser vor gut vier Jahren von Trude Heck übernommen hat, mit seinen mehr als 3.500 Kostümen neu sortiert und muss für eine gewisse Zeit in das Gebäude der ehemaligen Gaststätte umziehen. Dort stehen nun keine Tische und Stühle mehr, stattdessen hingen fein sortiert rund 500 Kleider, Anzüge, Smokings und Mäntel an Kleiderbügeln und warteten darauf, von den Interessierten in Augenschein genommen und gekauft zu werden.

Allein 80 Smokings im Angebot

Von 50 Cent für Kleinteile bis zu 20 Euro für hochwertige Kleider und Anzüge reichte das Angebot. Allein gut 80 Smokings für besondere Anlässe standen zum Verkauf, aber auch viele Teile für den Alltag wurden aussortiert und angeboten.

Kein Wunder, dass an diesem Donnerstag einiges los war in der ehemaligen Waldesslust. Schließlich gibt es für gebrauchte Kleider, Anzüge oder Mäntel auch ein paar gute Argumente: Sie sehen häufig nicht nur origineller aus, sie sind auch um einiges günstiger als Neuware.

Vom Clown zum Vampir

Zudem freut sich die Umwelt, wenn Kostüme schon von mehreren Personen getragen wurden und um Schadstoffe, die in neuer Kleidung leider nicht selten versteckt sind, braucht man sich auch keine Sorgen zu machen, denn die sind längst herausgewaschen. Obendrein kann man bei der nächsten Motto-Party mit Einzelstücken glänzen, die anders als bei aktuellen Kollektionen nicht gleich jede Dritte anhat. Selbst für Halloween bieten sich einige Teile an, so wurde ein buntes Clownskostüm ebenso gesichtet wie verruchte Charleston-Kleider oder tiefschwarze Vampir-Kostüme.

Ob bayrischer Janker oder Vintage-Kleid, ob Zylinder oder ausgefallener Damenhut: Fast jedes Teil gab es hier nur ein einziges Mal. Umso wichtiger war es, schnell zuzuschlagen, bevor sich jemand anderes entschloss, das irre Charleston-Kleid oder den eleganten Frack zu kaufen.

Beim Rundgang über den Kostümflohmarkt entdeckte man nicht nur Dirndl, Trachtenjanker, originelle Mäntel, Uniformen, Gehröcke und Anzüge, auch Zylinder, andere Kopfbedeckungen und vieles mehr wurde angeboten. Wenn man sich für etwas entschieden hatte, normalisierte sich der Puls langsam wieder, und man bezahlte das Teil vorne an der Kasse.

Macht Schnäppchenkauf high?

Kürzlich hat ein Wissenschaftler behauptet, dass der Erwerb eines besonderen Schnäppchens im Gehirn wie eine Prise Kokain wirkt. Blickte man an diesem Donnerstag in die Gesichter der vielen Schnäppchenjäger, konnte man tatsächlich eine ähnliche Wirkung vermuten. Ziemlich high angesichts ihrer Ausbeute verließen viele den Kostümflohmarkt des Naturtheaters mit einem warmen Gefühl der Freude – und des Triumphes.

