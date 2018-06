Tommental Kostenfrage kontrovers diskutiert

Eningen / Gabriele Böhm

Der konkretisierte Entwurf für den Spielplatz Tommental wurde in der Sitzung des Eninger Technischen Ausschusses am Donnerstag von den Mitgliedern befürwortet. Kontrovers diskutiert wurde jedoch die Kostenfrage, denn die ursprünglich geplante Summe von 49 000 Euro netto stieg mittlerweile durch die Detailplanung auf rund 61 700 Euro an.

Carolin von Lintig vom Reutlinger Büro Lintig + Sengewald erläuterte noch einmal den Entwurf, der viel Naturmaterial wie Stein und Holz sowie Attraktionen für alle Altersgruppen vorsieht. Die Planung mit Kletterturm, Sandkasten, Rutsche, Balancierbalken und einer Schaukel überzeugt seit längerem.

Ortsbaumeister Rainer Klett bat um die Bewilligung weiterer Mittel, um dem Qualitätsanspruch entsprechen zu können. An Hölzern werden Robinie und Douglasie verwendet, die als besonders haltbar gelten, jedoch mit oder ohne Farbfassung irgendwann auch dem natürlichen Verwitterungsprozess unterliegen, so Lintig. Dr. Barbara Dürr wünschte darüber hinaus eine Babyschaukel und ein Sonnensegel, das nach Bedarf später angebracht werden soll. Dr. Joachim Sabieraj (CDU) stellte den Antrag, den anfänglich kalkulierten Kostenrahmen einzuhalten. Parteifreund Eckhard Hennenlotter pflichtete ihm bei und schlug vor, aus Ersparnisgründen die alten Sportgeräte wiederzuverwenden. „Das wird nach Stückwerk aussehen“, so Klett, zumal es ja durch die Anfrage des katholischen Kindergartens eine Weiterverwendung der Geräte gebe. Barbara Dürr warnte davor, am falschen Ende zu sparen, da die Geburtenzahlen zunähmen und Kinder auch immer mehr Probleme hätten, beispielsweise die Balance zu halten. „Der Spielplatz ist ein Beitrag zur Gesunden Gemeinde.“

Dr. Sabieraj entgegnete, billiger schade nicht der Gesundheit. Das öfter hervorgeholte „Maschinengewehr-Argument“ der Gesunden Gemeinde verfange hier nicht. Bei der anschließenden Abstimmung sprach sich jedoch die Mehrheit mit sieben Nein- zu zwei Ja-Stimmen gegen den CDU-Antrag aus. Neues gibt es auch vom Feuerwehrgerätehaus, das laut Beschluss vom 15. März am Standort „In der Raite“ verbleibt. Da der dort verfügbare Elektroanschluss dem heutigen Technikstand nicht mehr entspricht, soll er für eine Summe von rund 24 000 Euro ertüchtigt werden. Die Arbeiten werden an die Fair Netz GmbH Reutlingen vergeben.

Auf Wohlwollen stieß auch die Bitte der Anwohner der Stuifenstraße, dort einen verkehrsberuhigten Bereich einzurichten. „Wir haben die Situation vor Ort mit der Polizei angeschaut. Die Straße bietet sich dafür geradezu an“, so Bürgermeister Alexander Schweizer.