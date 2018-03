Kommunalpolitik Kooperieren statt separieren

Reutlingen / Ralph Bausinger

Von der Auskreisungsdebatte über den Luftreinhalteplan bis zu den städtischen Töchtern: Die beiden Stadträte der Linken Liste im Reutlinger Gemeinderat, Thomas Ziegler und Rüdiger Weckmann, hatten sich für das gestrige Pressegespräch ein ganzes Bündel an Themen vorgenommen.

Die Linke Liste hält an ihrer Ablehnung eines eigenen Reutlinger Stadtkreises fest. Die Strukturen hätten sich bewährt. Als Motto müsse „kooperieren statt separieren“ gelten, sagte Weckmann. Er habe zudem beobachtet, dass sich in manchen Kreisgemeinden die Stimmung gegenüber Reutlingen schlechter geworden ist. Und er frage sich, wie die Verwaltung eine Stadtkreisgründung mit ihren Aufgaben hinbekommen wolle, wenn sie schon bei den bestehenden nicht richtig vorankomme.

Die derzeitige Situation führe zu einer Lähmung auf politischer Ebene, konstatierte Ziegler. Daher lege auch die Linke Liste Wert auf eine rasche Entscheidung des Landtags. Dennoch ist laut Ziegler, was den Zeitplan angeht, eine rechtskräftige Entscheidung über einen eigenständigen Stadtkreis Reutlingen nicht vor der Kommunalwahlen im Juni 2019 zu erwarten. Und zwar, weil die unterlegene Seite das Votum des Landesparlaments juristisch überprüfen lassen werde. Zudem vermisst Ziegler einen Plan B, falls die Stadtkreisgründung scheitert: „Dann sollte man gegebenenfalls versuchen, etwas Sinnvolles für die Stadt wie beispielsweise eine bessere Finanzausstattung herauszuverhandeln.“

Reutlingen habe, im Vergleich mit Kommunen ähnlicher Größe, den höchsten Anteil an Auto- oder Motorradbesitzern. Auf 1000 Einwohner kämen 550 Autos. Eine ADFC-Umfrage habe gezeigt, dass Reutlingen, was die Fahrradfreundlichkeit der Stadt angeht, eher einen hinteren Platz belegt – trotz gerne verwendeter Label wie „Modellstadt“ oder „E-Bike-City“ Reutlingen.

In Zusammenhang mit der vierten Fortschreibung des Luftreinhalteplans sei es der Linken immerhin gelungen, einige Anträge durchzubringen. Als Beispiel nannte Weckmann die möglichst rasche Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung im Ringelbachgebiet, die Einführung einer City-Logistik mit E-Bikes oder E-Lasträdern oder auch die Einrichtung von Mobilitätspunkten noch in diesem Jahr. Mobilitätspunkte sind Orte, wo sich die unterschiedlichen Verkehrssysteme – wie beispielsweise ÖPNV, Carsharing, Leihfahrräder – treffen. Mit Blick auf attraktivere Fußwegverbindungen fordert die Linke Liste einen Gesamtplan für die Achalmstadt, der ins Verkehrsentwicklungskonzept integriert wird. Nicht durchgedrungen sind die beiden Stadträte mit ihrer Forderung nach einer autofreien Altstadt.

In Zusammenhang mit den Staus als Folge der Einführung von Tempo 40 auf der Lederstraße/Am Echazufer und von Tempo 50 in der Rommelsbacher- und Konrad-Adenauer-Straße bemängeln die beiden Stadträte die „handwerklich-schlechte Umsetzung“. Die Bürger stellen sich darauf ein, wenn man es ihnen rechtzeitig sagt, so Ziegler.

Die beiden Stadträte beobachteten ebenfalls mit Sorge, ob das für 2019 avisierte ÖPNV-Konzept rechtzeitig umgesetzt werden kann. Zwar gebe es den Grundsatzbeschluss: Aber: „Wir haben noch keine Konzepte vorliegen“, sagte Ziegler – insbesondere, was die Umgestaltung von Karls- und Leonhardsplatz angeht. Weckmann und Ziegler stellen nach eigener Aussage mit Sorge fest, dass bei der Kooperation zwischen den Dezernaten der Stadtverwaltung und den städtischen Töchtern GWG, RSV und Stadtwerke „gelegentlich Sand im Getriebe“ ist und es gelegentlich an Abstimmung mangelt. „Wir würden uns wünschen, dass die OB hier die Zügel stärker in die Hand nimmt und der Gemeinderat hier mehr Einfluss (auf die Töchter, die Red.) erhält“, betonte Ziegler.

Weiter bemängelt der Stadtrat der Linken Liste, dass die Verwaltung bestimmte, vom Gemeinderat mehrheitlich gefasste Beschlüsse nicht umsetze wie beispielsweise zu mehr Transparenz und Bürgernähe bei den städtischen Töchtern oder der Ausarbeitung einer Gedenkkonzeption.

„Wir wollen unsere Beiträge nicht als plumpe OB-Schelte verstanden wissen“, betonte Ziegler. Er befürchte aber, dass drängende Probleme nicht rechtzeitig angegangen werden. „Wir wünschen uns deutlich mehr Entscheidungsfreude“, betonte Ziegler in Richtung Stadtspitze.