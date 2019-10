Damit hat selbst die „Queen of Rock’n’Roll“ nicht gerechnet: Eine bis auf den letzten Platz besetzte Stadthalle und vor allem ein Publikum, das den zweistündigen Auftritt von Suzi Quatro und ihrer sechsköpfigen Band mit fast schon frenetischem Beifall begleitete. Dabei war der amerikanischen Rocklady die Freude, die sie noch immer am Rocken hat, deutlich anzumerken.

Handgemachte Musik

Um eines gleich klarzustellen: Hier wird Musik handgemacht. Hier gibt es keine Tricks, kein aufgesetztes Showgehabe, keine opulente Lichtshow, keinen doppelten Hightech-Boden. Und als die 69-jährige Sängerin und Bassistin mit angerissenen Jeans und Leopardenjacke nach einem kurzen Instrumental-Intro auf die Bühne tänzelt, kocht bereits die Halle.

Menschenmassen jubeln

Bei ihrem umjubelten Auftritt bietet Suzi Quatro nicht mehr als ein Resümee ihres musikalischen Schaffens. Doch damit trifft die amerikanische Sängerin und Bassistin genau den Nerv ihres mitgealterten Publikums. Sie bietet gängige Live-Qualität, solide gestaltete Songs und den nötigen Groove, um mitklatschend in Erinnerungen zu schwelgen. Egal ob es sich um Altbewährtes handelt oder um Aktuelles ihres neuen Albums „No Control“: Suzi Quatro greift gerne auf ihre fast 50-jährige Bühnenerfahrung zurück. Ihre Stimme klingt rauh und klar, und vor allem in der zweiten Hälfte des Konzerts dreht die Rocklady aus Detroit noch mal richtig auf. Was rüberkommt, sind Spaß an der Musik und persönliche Empfindsamkeit. Titel wie „Can The Can“, „The Wild One“, „48 Crash“ oder das 1978 mit Chris Norman eingesungene „Stumplin’ In“ genießen beim Großteil des Publikums Kultstatus und werden lauthals mitgesungen.

Einen musikalisch interessanten Aspekt bringen die drei Bläser mit ein, die dem Glitter- und Glamrock mit einem fetten Fundament den nötigen Drive mitgeben. Außerdem weiß die 69-jährige Frontfrau genau, wie sie den Nerv ihrer Fangemeinde trifft. Und das ist es auch, was Suzi Quatro in den 70er- und 80er-Jahren berühmt gemacht hat: Dem Rock’n’Roll die Zähne ziehen und trotzdem kräftigen Biss zeigen. Natürlich ist sie auch eine Entertainerin allererster Güte. Immer wieder schwingt sie lasziv die Hüften, wackelt kokett mit dem Hintern, feuert das Publikum an, lächelt.

Quatro schafft ein harmonisches Ganzes

In Suzi Quatros Welt mischen sich druckvoller Gesang und rumpelnder Rock, wilde Basssoli und knackige Bläsersätze zu einem harmonischen Ganzen. Sie kann schreien wie ihr verstorbener Landsmann Joe Cocker – und tut es auch, vor allem in den sehr rockigen Stücken. Wenn sie will, kann sie aber auch ihren E-Bass zum Fauchen bringen oder sie setzt sich für einen ruhigeren Song hinter die Tasten des E-Pianos. Ihr angenehm rauhes und leicht heißer klingendes Timbre überzieht selbst die konventionellste melodische Formel noch mit einer Glasur des Extravaganten, die das Bild der nach der Pause ganz in schwarz und Leder gekleideten Rocklady komplettiert. Diesem Timbre steht es sogar sehr gut, wenn die Stimme ein wenig außer Atem gerät und sie die Silben kurz halten muss.

Während die Stimmung im ersten Konzertdrittel gut, aber nicht überschäumend ist, ändert sich das im zweiten Teil mit Rockhymnen wie „The Wild One“, „If You Can’t Give Me Love“, „Devil Gate Drive“ oder auch mit der markanten Coverversion von Neil Youngs Hit „Rocking In The Free World“. Suzi Quatro beherrscht die Kunst, eingängige musikalische Themen auf Popniveau plötzlich verschmelzen zu lassen mit der eruptiven Gewalt harter Rock’n’Roll-Rhythmik. Rockballaden, die nach der Erschöpfung und Heiserkeit von durchgemachten Nächten klingen, kippen unvermittelt um zu emotionalen Ausbrüchen mit hundert Prozent der verloren geglaubten Kraft.

Huldigung für eine Queen der Rockmusik

Selbst dass Suzi Quatro, die seit 1971 in London und zum Teil auch in Hamburg lebt, mit ihrer Stimme manchmal etwas daneben liegt im Kampf gegen die Lautstärke ihrer sechsköpfigen Männerband, passt ins Bild. Das Publikum zwischen 50 und 75 dankt es ihr, indem es weite Passagen des Konzerts selig und wie eine Huldigung an eine der letzten Queens der Rockmusik mitsingt und und sich die Hände heiß klatscht.

Am Ende wirkt der Jubel der stehenden Fans fast lauter als der harte und mitreißende Sound von der Bühne.

