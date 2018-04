Landkreis Konzentrieren oder schließen

Reutlingen / Von Peter U. Bussmann

Die Zukunft der beruflichen Schulen treibt den Landkreis als Schulträger derzeit um. Aktueller Anlass ist die zahlenmäßige Entwicklung in einigen Schularten. Weil in mehreren Bildungsgängen die Mindestschülerzahlen unterschritten werden, weist das Regierungspräsidium als oberste Schulaufsichtsbehörde den Schulträger darauf hin, hier tätig zu werden und einvernehmliche Lösungen zu suchen. Notfalls kann das Regierungspräsidium aber auch die Auflösung einzelner Bildungsgänge gegen den Willen des Schulträgers anordnen.

Generell sucht aber das Regierungspräsidium Lösungen im Konsens zwischen allen Beteiligten. Der Kreistag hatte deshalb in seiner jüngsten Sitzung Vertreter sowohl der Schulaufsicht als auch der Kammern und der beruflichen Schulen geladen, um deren Stellungnahmen anzuhören. Erst am Montag, 14. Mai, soll dann konkret über die angemahnten Kleinklassen entschieden werden. Außerdem soll dann auch das weitere Verfahren diskutiert werden. „Wir müssen heute schon die Weichen für mittelfristige Lösungen stellen“, sagte Landrat Thomas Reumann.

Vorausgegangen waren der Anhörung zwei Landkreiskonferenzen im Juli und November mit den Partnern aus Wirtschaft und Handwerk. Sie sollten konzeptionelle Antworten auf Zukunftsfragen geben. Kreisschul- und Kulturamts-Leiter Stefan Häußler stellte die hier entwickelten Leitgedanken vor. Oberstes Ziel bleibt es, qualitativ bestmögliche und gleichwertige Bildungsangebote im städtischen wie im ländlichen Raum dauerhaft zu sichern. Dabei sollen die vier Schulstandorte erhalten bleiben.

Stabile Lösungen

Langfristig stabile Lösungen seien hier wichtig, um allen Beteiligten Planungssicherheit zu geben und die Attraktivität der Schulstandorte zu erhalten. Schulangebote in den einzelnen Schulen müssen aber auch auf den Prüfstand gestellt werden, um dort, wo es sinnvoll ist, Doppelstrukturen zu vermeiden. Dies bilde die Grundlage, um die Ausstattung, die Finanzierung und eine ausreichende Lehrerversorgung langfristig zu sichern.

Konkret zur Diskussion stehen folgende Kleinklassen: Beim Ausbildungsgang Elektroniker für Geräte und Systeme an der Steinbeisschule Reutlingen rechnet die Verwaltung durch die Umstellung der Beschulung vom dreijährigen dualen Berufskolleg auf die duale Ausbildung wieder mit steigenden Schülerzahlen.

Im Ausbildungsgang Fliesenleger an der Kerschensteinerschule Reutlingen werden künftig die Fachstufen 1 und 2 gemeinsam unterrichtet, sodass hier künftig die Kleinklasse vermieden wird.

Dagegen gibt es beim Ausbildungsgang Medientechnologen Druck in der Kerschensteinerschule keine Aussicht auf steigende Schülerzahlen. Schule, Verwaltung und Regierungspräsidium sind sich einig, dem Kreistag hier die Auflösung des Bildungsganges zum Schuljahresende vorzuschlagen. Nur landesweite Lösungen sind bei den Berufsfeldern Hauswirtschaft (Laura-Schradin-Schule Reutlingen) und Landwirtschaft (Berufliche Schule Münsingen) möglich, wenngleich die Landkreisverwaltung beide Standorte halten will.

Neue Wege suchen

Seit Jahren wird beim Bildungsgang Industriemechaniker an der Beruflichen Schule Münsingen die Mindestschülerzahl unterschritten. Drei Mal wies das Regierungspräsidium darauf bereits hin. Weil die Verwaltung nicht davon ausgeht, dass mittel- und langfristig hier mehr Schüler kommen, selbst wenn ein zusätzlicher Betrieb die Ausbildung anbietet, müssen neue Wege gesucht werden. Hinzu kommt, dass insgesamt die Schüler im Berufsfeld Metall an der Beruflichen Schule Münsingen fehlen und dass hier zudem erheblich in die Werkstatt investiert werden müsste. Weil aber das Berufsfeld Metall auf drei Standorte im Landkreis und das Berufsfeld KfZ auf zwei Standorte im Kreis verteilt ist, entstand für die zweite Landkreiskonferenz ein neues, langfristiges Konzept.

Das Berufsfeld Metall soll in einem Kompetenzzentrum an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Reutlingen konzentriert werden. Im Gegenzug wird das Berufsfeld der Kfz-Berufe an der Gewerblichen Schule Metzingen in einem Kompetenzzentrum zusammengefasst. Dafür sollen die Metallberufe an der Münsinger Schule aufgegeben werden.

Gegen Letzteres sprechen sich vor allem die Vertreter der Alb aus. Münsingens Bürgermeister Mike Münzing beispielsweise argumentiert damit, dass „Schüler aus Upflamör und Aichelau mit dem nicht vorhandenen ÖPNV anderthalb Stunden in die Kreisstädte unterwegs sind“. Auch die Schule spricht sich für einen Erhalt der Grundausbildung Metall auf der Alb aus.