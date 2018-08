Fair-Netz Kontrollen am Gasrohrnetz

Kontrollen am Gasrohrnetz

Eningen / swp

Demnächst wird die periodische Überprüfung des Gasrohrnetzes einschließlich der Anschlussleitungen auf Privatgrundstücken vorgenommen. Sofern es die Witterung zulässt, beginnt die Überprüfung am Montag, 13. August. Die Arbeiten werden voraussichtlich vier bis fünf Tage in Anspruch nehmen, teilt Fair-Netz mit. Die Überprüfung erfolgt mit hochempfindlichen elektronischen Messgeräten an der Straßenoberfläche beziehungsweise auf Privatgrundstücken.

Die jeweiligen Messungen gehen verhältnismäßig schnell und können kurzfristig durchgeführt werden, sind aber nur bei gutem Wetter möglich. Es ist daher leider nicht möglich, die Grundstückseigentümer vorher zu verständigen.