Reutlingen Konditoreien bieten ein überaus breites Sortiment

Reutlingen / swp

In der Region gibt es nur noch wenige reine Konditoreibetriebe. Diese bieten ihren Kunden aber ein breites Sortiment. Gefordert werden die Betriebe von immer mehr Allergien und Unverträglichkeiten bei ihrer Kundschaft. Die Branche hat nach wie vor viele gut motivierte Auszubildende.

Die Konditoreien stehen in der Öffentlichkeit meist im Schatten der Bäckereien, von denen es eine viel größere Zahl in der Region gibt. Reine Konditoreibetriebe gibt es demgegenüber nur noch wenige in unserer Region. „Diese Betriebe haben sich auf neue Kundenwünsche eingestellt und bieten neben einem reinen Konditoreisortiment mittlerweile auch klassische gastronomische Dienstleistungen an“, so der Innungsobermeister Andreas Sommer (Reutlingen) bei der Mitgliederversammlung der Konditoren-Innung Reutlingen in der Reutlinger Kreishandwerkerschaft.

Insgesamt seien die Konditoreien mit ihrer Situation nicht unzufrieden. Trotzdem gebe es in der Branche auch Herausforderungen. Die Betriebe bieten ein sehr breites Sortiment an Konditoreiwaren an. Genau dieses bereitet den Betrieben aber ein immer größeres betriebswirtschaftliches Problem, so Obermeister Sommer. In den Konditoreien werde noch handwerklich gearbeitet, das bedeutet, dass hinter den Produkten echte Handarbeit, mit den damit verbundenen Kosten, stecke. Darüber hinaus seien die Betriebe immer häufiger mit Unverträglichkeiten und Allergien ihrer Kunden konfrontiert. Immer mehr Menschen haben Unverträglichkeiten gegenüber Mehl, Eiern, Nüssen... Auch die Konditoren müssen sich auf vegane oder vegetarische Nahrungsmittel einstellen.

Erfreulich sei in der Branche die Nachwuchssituation. Die Ausbildungszahlen seien sehr stabil. Was den Geschäftsführer der Reutlinger Kreishandwerkerschaft, Ewald Heinzelmann, sehr freut ist, dass „in dem Konditorenhandwerk sehr viele motivierte junge Menschen eine Ausbildung absolvieren“.

Ein hoher Anteil der Auszubildenden habe mit Abitur oder Mittlerer Reife auch einen höheren Bildungsabschluss. Viele der Auszubildenden absolvierten neben ihrer handwerklichen Ausbildung auch eine kaufmännische Zusatzausbildung mit dem Management im Handwerk.

Die gute Entwicklung führen die Betriebe in der Region insbesondere auch auf die gute Zusammenarbeit mit der Kerschensteinerschule in Reutlingen, als der zuständigen Berufsschule, zurück.