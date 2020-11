Nun also doch ein Konkurrent für Metzingens OB Ulrich Fiedler: Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte das Landratsamt Reutlingen am Freitag, dass eine zweite Bewerbung für die Nachfolge von Landrat Thomas Reumann eingegangen ist. Wer kandidiert, ist nicht bekannt; die Bewerberin oder der Bewerber hat sich selbst noch nicht bei der Presse gemeldet. Bewerbungsfrist ist Montagnacht, 24 Uhr, gewählt wird der Landrat oder die Landrätin am 2. Februar von den Mitgliedern des Kreistags.