Stadtgespräch Kathrin Kammerer zum OB-Wahlkampf im Internet Kommentar: Können die auch online?

Reutlingen / Kathrin Kammerer

Die Wahlplakate hängen (mal mehr, mal weniger auf Augenhöhe), hier ist ein feuriger Bürgertreff, da eine Pendleraktion, alle mutscheln (oder backen das Gebäck dazu), alle besuchen die Vesperkirche. Der Offline-Wahlkampf lässt sich kaum noch ignorieren. Aber wie sieht es online aus?

Da hatte CDU-Kandidat Dr. Christian Schneider bereits eine Facebook-Wahlkampfseite, bevor sich SPD und Grüne überhaupt einig waren, wen sie eigentlich ins Rennen schicken. Würden „Gefällt mir“-Angaben die Wahl entscheiden, hätte er nach Stand von gestern Abend gewonnen (672 Likes). „Ohne Bedienen der Sozialen Medien ist ein Wahlkampf nicht professionell“, findet Schneider – und zahlt dafür auch am meisten Geld.

SPD-Kandidat Thomas Keck hat erst seit Dezember eine Facebook-Präsenz. Trotzdem weist diese (zumindest in der aktuellen Woche) die meisten Interaktionen auf. Heißt: Hier kommentieren und verbreiten die Facebook-Nutzer am aktivsten. Keck sagt, dass er auf diesem Weg viele detaillierte Fragen von Bürgern erhält. Diese versuche er fundiert zu beantworten – was natürlich viel Zeit in Anspruch nehme. Da lässt er sich einen Seitenhieb auf Konkurrenten nicht entgehen: „Diese Menschen möchte ich nicht einfach mit einer Einladung an den Infostand abspeisen.“ Nur Instagram kann Keck nicht.

Das kann dafür die Grünen-Kandidatin Cindy Holmberg. Die residiert auf Facebook mit 490 „Gefällt mir“-Angaben nur auf dem dritten Platz. Sie ist aber gleichzeitig die Kandidatin, die am aktivsten Bilder von ihren Wahlkampf-Touren quer durch Reutlingen hochlädt. Holmberg ist überzeugt, dass man über Soziale Medien Wähler gewinnen aber auch verlieren kann – beleidigende Kommentare inklusive. Kurios: Facebook zeigt an, dass Holmberg ihre Seite schon am 21. September erstellt hat. Nominiert wurde sie erst Anfang Dezember. Ab diesem Zeitpunkt begann sie dann, ihre Seite zu befüttern.

Der von der FDP unterstützte Dr. Carl-Gustav Kalbfell hat keine offizielle Facebook-Präsenz. Auf seinem privaten Profil lädt er Fotos und Videos von den Wahlkampf-Touren hoch. Bleibt noch Andreas Zimmermann, Kandidat von „Die Partei“. Der hat seit zwölf Tagen eine Facebook-Seite – und dafür auch Geld gezahlt. Allerdings residiert er mit 33 „Gefällt mir“-Angaben ziemlich abgeschlagen auf dem vierten Platz. Ob er damit sein Wahlergebnis beeinflusst? Fraglich.