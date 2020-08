Das Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt führt am Dienstag und Mittwoch, (1.09.2020 und 2.09.2020) Reparaturarbeiten am Fußgängersteg „Knoten Lindach/Obere Wässere“ durch. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, werden dort beschädigte Belagsplatten instand gesetzt. Während der Reparaturarbeiten muss der Steg, der über die Straße Am Echazufer/B464 führt, jeweils von 8.30 Uhr bis 16 Uhr gesperrt werden.

B464 zwischen Lederstraße und Seestraße betroffen

Fußgänger können über den Übergang an der Kreuzung Am Echazufer/Lederstraße ausweichen. Auch die Straße Am Echazufer/B464, ist zwischen Seestraße und Lederstraße betroffen: Die Straße wird an beiden Tagen abwechselnd stadteinwärts und stadtauswärts jeweils einspurig gesperrt.