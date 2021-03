Die Stadt Reutlingen möchte klimaneutral werden. Was muss dazu angestrebt, geplant und umgesetzt werden? Und wie gestaltet man den Weg dahin, dass Klimaneutralität für alle Akteure der Stadtverwaltung und der wesentlichen Beteiligungen eine Selbstverständlichkeit wird? Die Stadt Reutlingen hat sich entschieden, diesen Weg mit dem Klima-RT-LAB zu gehen und gemeinsam den dafür erforderlichen Transformationsprozess zu gestalten.

„In den vier Handlungsfeldern Energie, Gebäude/Betriebe, Mobilität und Handeln wollen wir gemeinsam den Weg in die Klimaneutralität erforschen“, so Projektleiterin Prof. Dr. Sabine Löbbe vom Reutlinger Energiezentrum für Dezentrale Energiesysteme & Energieeffizienz der Hochschule Reutlingen. Gemeinsam mit dem Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung der Universität Stuttgart und Dialogik, Gemeinnützige Gesellschaft für Kommunikations- und Kooperationsforschung mbH sowie mit der Stadt Reutlingen startete das Vorhaben mit einer Laufzeit von drei Jahren offiziell am 1. März. Das Klima-Reallabor wird vom Landesministerium für Wissenschaft, Kunst und Kultur gefördert.

„Klimaschutz ist eines der zentralen Themen unserer Zeit. Die Reallabore ‚made in BW‘ tragen hierzu als Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mit ihren Projekten einen entscheidenden Teil bei“, wird Wissenschaftsministerin Theresia Bauer zitiert. Mit dem Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 leiste die Hochschule Reutlingen zusammen mit dem Konzern Stadt Reutlingen einen wichtigen Beitrag zu einer klimafreundlichen Zukunft.

Effizientes Verhalten wichtig

„Die Stadt Reutlingen verstärkt ihre Anstrengungen im Transformationsprozess hin zur Klimaneutralität“, so Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck, und spricht damit nicht nur für die Stadtverwaltung, sondern auch für die städtischen Beteiligungen und Betriebe, die GWG (Wohnungsgesellschaft Reutlingen mbH Reutlingen), die Reutlinger Alten-Hilfe gGmbH, die Stadtwerke Reutlingen GmbH, die Stadtentwässerung Reutlingen (SER), die Stadthalle Reutlingen GmbH und die Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR). Die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA BW) steht dem Projekt mit Rat und viel Erfahrung zur Seite.

Zu den bisher identifizierten Maßnahmen, die genauer untersucht werden sollen, gehören eine städtische Strom-Gemeinschaft mit möglichen Photovoltaik-, Wasserstoff- und Klein-BHKW-Anwendungen. Hinzu kommen die Unterstützung der Wärmeversorgung hin zu mehr erneuerbaren Energien, Abwärmenutzung und Energiesparen, die Optimierung der städtischen Gebäude und Infrastruktur, mehr Innovation und ein verändertes Nutzerverhalten im Fuhrpark sowie ein energie- und ressourceneffizientes Verhalten und Handeln in der Verwaltung und allen Betrieben.