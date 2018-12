Reutlingen Klares Bekenntnis zum Standort Reutlingen

Next

Die Bagger sind am Werk: Auf dem einstigen Parkplatz entsteht die neue Firmenzentrale von Kullen-Koti. Mit der Investition setzt die Koti-Gruppe ein Signal der Standortsicherung. © Foto: © Kullen-Koti

Reutlingen / swp

Der Spatenstich ist erfolgt, die Bagger sind am Werk: Mit dem vor gut zwei Wochen gestarteten Bau der neuen Kullen-Koti-Firmenzentrale stärkt die international tätige Koti-Gruppe ihren deutschen Fertigungs- und Vertriebsstandort in Reutlingen. Die verkehrstechnisch bedingte Trennung von Administration und Produktion gehört damit der Vergangenheit an, und das Unternehmen eröffnet sich großen Handlungsspielraum für weitreichende Verbesserungen der Prozessabläufe.

Mit einem Investitionsvolumen von etwa fünf Millionen Euro setzt das Unternehmen damit nicht nur ein deutliches Signal der Standortsicherung, sondern stellt auch die Weichen für weiteres Wachstum auf dem deutschen Markt. Einen strategischen Schwerpunkt bildet hierbei die weitere Stärkung des Portfolios an gestanzten Bürsten. Diese Bürstentypen gehören zu den technischen Multitalenten und erweisen sich beispielsweise in Maschinenbau und Metallbearbeitung als überaus vielseitige Konstruktionselemente sowie auch als praktische Helfer in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

Mit dem Neubau schafft sich Kullen-Koti über 3000 Quadratmeter zusätzliche Nutzfläche und lässt alle administrativen und technischen Abteilungen näher zusammen und dichter an die Produktion heranrücken. Profitieren werden hiervon insbesondere die Unternehmensbereiche Entwicklung, Konstruktion, Anwendungstechnik und Arbeitsvorbereitung.

Das dreigeschossige Gebäude wird zudem die neue Firmenzentrale von Kullen-Koti repräsentieren und somit auch Sitz der Geschäftsführung und der Stabstellen sein. Alle Abteilungen erhalten ein großzügig bemessenes Raumangebot mit viel Potenzial für die operative und personelle Weiterentwicklung des Standorts. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme sind für Ende 2019 geplant.

Die Errichtung des neuen Hauptgebäudes in Reutlingen ist Teil einer auf lange Sicht angelegten Expansionsstrategie der niederländischen Koti-Gruppe, dessen zentraler Aspekt die Stärkung der 14 internationalen Tochterunternehmen ist. Die Gruppe ist ein familiengeführtes Unternehmen und beschäftigt insgesamt etwa 650 Mitarbeiter. Sie zählt in Europa zu den führenden Herstellern technischer Bürsten für industrielle und handwerkliche Anwendungen.

Die deutsche Kullen-Koti GmbH hat ihren Stammsitz in Reutlingen. Sie gehört seit 2012 zur Koti-Gruppe und beliefert Kunden in aller Welt mit innovativen Bürstensystemen für die Metallbearbeitung, die Fördertechnik, die Reinigungstechnik, die Lebensmittelindustrie, die Gebäudetechnik und viele andere Einsatzgebiete. Kullen-Koti beschäftigt am Standort Reutlingen etwa 200 Mitarbeiter. Geschäftsführer ist seit 2014 Andreas Bruhn.