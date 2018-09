Kommentar Evelyn Rupprecht über das ISEK und seine Folgen Klarer Auftrag an die Stadt

Von Evelyn Rupprecht

Den Auftrag haben die Pfullinger klar formuliert: Sie möchten nicht nur jetzt beim Integrierten Stadtentwicklungskonzept nach ihren Ideen und Meinungen gefragt werden, sie wollen auch künftig mehr mitmischen, wenn’s darum geht, Pfullingen lebenswert zu gestalten. „Verstetigt“ nennt Eberhard Wurst das und meint damit, dass die Einwohner nicht nur kurz-, sondern auch langfristig mehr Einfluss nehmen möchten. Welches Potenzial in der Bürgerschaft steckt, ist spätestens am Montagabend klar geworden, als die Fokusgruppen die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentierten. Verbesserungsvorschläge, Forderungen, Änderungswünsche: Zu Schwerpunkten wie dem Städtebau, der Mobilität oder der Infrastruktur haben sich die Pfullinger tiefgehende Gedanken gemacht.

Manches von dem, was sie bei der Ergebnis-Vorstellung ansprachen, haben Verwaltung und Gemeinderat zwar schon längst im Blick, vieles aber ist auch neu. So neu, dass selbst der Stadtentwicklungsprofi Philipp König zugeben musste, „dass wir auf manche dieser Ideen nie gekommen wären“. Jetzt, nachdem die Anregungen gesammelt sind, liegt es am Büro Reschl, daraus ein Handlungsprogramm bis zum Jahr 2035 zu formen. Bereits im nächsten Sommer indes liegt der Ball bei Verwaltung und Gemeinderat. Dann wird sich zeigen, wie ernst die Stadtoberen die Wünsche der Einwohner nehmen. Wenn sie konsequent deren Willen umsetzen wollen, dann müssen sie sich schleunigst zum Kulturhaus Klosterkirche bekennen – und die Bürger auch in Zukunft mehr mitreden lassen.