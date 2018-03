Reutlingen Kitas dicht, Müll bleibt liegen

Am Dienstag treten Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes in Reutlingen und weiteren Städten und Kommunen in einen ganztägigen Warnstreik. In Reutlingen sind alle städtischen Kindertageseinrichtungen geschlossen. Foto: dpa © Foto: dpa

Reutlingen / Carola Eissler

Die Gewerkschaft Verdi hat im Zuge der Tarif­auseinandersetzung für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes nun erstmals ganztägige Warnstreiks angekündigt. Den Auftakt macht der Zollern-Alb-Kreis am Montag, im Bezirk Reutlingen wird am Dienstag, 20. März, gestreikt. Vor allem auf die Eltern von Kleinkindern kommt da einiges zu: Die Stadt hat gestern Nachmittag angekündigt, dass alle städtischen Einrichtungen geschlossen sein werden. Für Eltern, die arbeiten, wird dies zu einem riesigen Problem, wenn nicht gerade Verwandte oder Nachbarn aushelfen. Die Stadt Reutlingen richtet deshalb eine Notbetreuung ein, allerdings nur für ausgewählte Personengruppen. „Für Kinder aus Einelternfamilien und für Kinder aus Familien in besonderen Lebenslagen können nach vorheriger Absprache mit der Einrichtungsleitung Notbetreuungsplätze von 7.30 bis 13.30 Uhr in so genannten Notfalleinrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Die Stadtverwaltung hat die Eltern über den Warnstreik informiert“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Auch der Müll wird in fünf Stadtbezirken am Dienstag komplett liegen bleiben. Gestreikt wird nämlich auch bei den Technischen Betriebsdiensten. Davon betroffen sind die Abfallbezirke 5B (Sondelfingen/Efeu), 6 (Storlach/Voller Brunnen), 8 (Römerschanze/Kirchsteig) und 11 (Orschel Hagen).

Und der Müll bleibt auch wirklich liegen. Aus Kapazitätsgründen sei es der Müllabfuhr nämlich nicht möglich, im Rahmen zusätzlicher Sonderschichten die ausgefallenen Abfuhrtage nachzuholen, heißt es seitens der Stadt. Im Bezirk 22 (Sickenhausen) ist die Grüngutabfuhr vom Streik betroffen. Dieser Termin verschiebt sich allerdings auf Freitag, 23. März.

Nach Informationen der Stadt bestehe bei Abfallbehältern, die an diesem Tag nicht entleert werden, die Möglichkeit, die dadurch entstandenen Mehrmengen an Abfall und Wertstoffen bei der nächsten regulären Abfuhr neben den Behältern bereitzustellen. Papiermehrmengen könnten gebündelt oder in kleine Kartons verpackt neben die blaue Tonne gestellt werden. Das Gewicht der einzelnen Bündel dürfe zehn Kilo aber nicht übersteigen.

Warnstreiks gibt es am Dienstag auch bei der Stadtwerke Reutlingen GmbH, der Fair-Energie GmbH, der Fair-Netz GmbH und der Kraftwerk Reutlingen-Kirchentellinsfurt AG.

Im Rahmen einer Notdienstvereinbarung mit der Gewerkschaft wurde vereinbart, dass die Mitarbeiter der Netzleitstelle und des Bereitschaftsdienstes im Einsatz sein werden. Damit ist der sichere Betrieb der Netze und Anlagen in der Strom-, Erdgas-, Trinkwasser- und Fernwärmeversorgung sowie die Bearbeitung von eingehenden Störungsmeldungen gewährleistet. Störungsmeldungen nimmt die Netzleitstelle unter der Rufnummer (07121) 582-3222 entgegen.

Auch die Reutlinger Bäder werden von den Streikmaßnahmen betroffen sein. Ebenso wie die Kreiskliniken, wo bereits vor zwei Wochen, bei den ersten stundenweisen Warnstreiks, zahlreiche Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt haben.

Die Gewerkschaft Verdi fordert eine deutliche Lohnerhöhung, vor allem für die unteren und mittleren Gehälter und bringt diesbezüglich die soziale Komponente ins Spiel. Mietwohnungen seien sonst für diese Berufs- und Gehaltsgruppen kaum noch bezahlbar. Der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV) hat bislang kein Angebot auf den Tisch gelegt. Die nächsten Tarifverhandlungen sind für 15. und 16. April geplant.